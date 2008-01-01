Гражданка Германии пыталась подкупить латвийского пограничника

Точка зрения
Беларусь: переживаем, плачем и не понимаем... Жанна Романовская
3 сентября
Именины:
Белла, Берта / Авраамий, Александр
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Не обращайте внимания на беспочвенные нападки, сегодня, увы, без них не обойдется. Пусть себе гавкают, укусить-то не решатся.
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