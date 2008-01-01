Точка зрения

Беларусь: переживаем, плачем и не понимаем... Жанна Романовская

3 сентября

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Не обращайте внимания на беспочвенные нападки, сегодня, увы, без них не обойдется. Пусть себе гавкают, укусить-то не решатся.

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Новости Происшествия | 3 сентября 2020 | 22:23

Гражданка Германии пыталась подкупить латвийского пограничника

Пресс-фото

1 сентября на КПП "Терехово" пограничники не пропустили в Россию гражданку Германии 1979 года рождения и ее мужа. Получив отказ, она обратилась к пограничникам повторно, в этот раз положив в паспорт купюру 50 евро.

Начат уголовный процесс по факту дачи взятки. Нарушительница может получить до пяти лет лишения свободы, принудительные работы или денежный траф.

В прошлом году семь нарушителей из восьми поручили наказание в виде штрафа 4300 евро.

Делфи

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