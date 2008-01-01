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Новости Общество | 3 сентября 2020 | 21:53
Даугавпилс купит своим учителям полисы страхования здоровья
Управление образования Даугавпилсского самоуправления начало процедуру закупки полисов страхования здоровья для учителей. Страховку получат педагоги общеобразовательных школ, дошкольных учреждений и кружков по интересам, сообщает Latvijas Radio.
Мэр города Игорь Прелатов (Наша партия) сказал, что это способ, как поддержать педагогов. Руководитель Управления образования Марина Исупова говорит, что преподавателей наконец-то услышали — с такой инициативой Управление и профсоюз учителей выступали уже не первый год. Сейчас страховку учителя, объединившиеся в профсоюз, покупают сами.
В начальной школе Согласия — около 500 учеников и 40 педагогов. Директор Елена Вуцена говорит, что такой поддержке очень рады. «У учителей большая эмоциональная и психологическая нагрузка», — сказала она, отметив, что быть учителей — в общем и целом тяжело. Например, преподавателям спорта приходится работать до самой пенсии, быть активным и способным.
В Даугавпилсе примерно 1600 учителей. Страховку получат не все, например, это не коснется учителей, которые работают несколько часов в неделю. Полис не будет покрывать максимальное количество медуслуг, планируется, что оно будет базовым. На эти нужды в бюджете города предусмотрено около 100 тысяч евро.
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