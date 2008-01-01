Точка зрения
Беларусь: переживаем, плачем и не понимаем... Жанна Романовская
3 сентября
Именины:
Белла, Берта / Авраамий, Александр
Гороскоп на день
Водолей
21 января
- 18 февраля
Сегодня вы можете невзначай проявить излишнее любопытство, вызванное несколько наивным отношением к событиям. Ваши намерения могут быть сколь угодно замечательными, но сегодня их лучше не осуществлять.
Источник: ignio.com
- День
- 19 .. 21 C
- Вечер
- 14 .. 16 C
- Ветер
- 2 .. 4 м/с
- Ночь
- 13 .. 15 C
- Утро
- 15 .. 17 C
- Ветер
- 3 .. 5 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1861 ()
|GBP
|0.8884 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|88.0675 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Какие темы вы обсуждаете с близкими?
Популярные статьи
Мара Низинская: "О Главлите и свободе печати"
Давным-давно, в советские времена, редактор, уходя в отпуск, всегда доставал из сейфа небольшую книж ... {3}
3. Даугавпилс восстановит в Крепости часть стены
4. В Латвию приходит метеорологическая осень
5. До начала осени погода не изменится — прогноз
6. Сдано в эксплуатацию здание Латвийского Национального архива в Даугавпилсе
7. В Даугавпилсе праздник знаний состоится в парке Дубровина {2}
8. Первый Стрит-фуд фестиваль в Даугавпилсе пройдет на празднике улицы Ригас
9. Лвтвийцы у границы Беларуси и в Риге устроили акции в поддержку белорусского народа
10. Неделя будет прохладной и дождливой, но в выходные станет теплее
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 1 сентября 2020 | 21:37
В Латвии лето 2020 года было теплее обычного
Август в Латвии был на 0,7 градуса теплее нормы, а календарное лето в целом — на один градус теплее, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Как и в 2019 году, в июне стояла жаркая погода, и этот месяц стал самым теплым за год. Июль был на один градус холоднее среднего многолетнего показателя. В этом году и август, и июль были на 0,2 градуса теплее, чем в прошлом году, а в июне средняя температура воздуха была на 0,5 градуса ниже прошлогоднего показателя, поэтому лето в целом в этом году оказалось на 0,1 градуса прохладнее, чем в прошлом, пишет LETA.
В августе было мало осадков, в июле - немного больше обычного, а в июне этого года прошли обильные дожди, тогда как в июне прошлого года была сухая погода. Лето этого года было самым прохладным и дождливым с 2017 года, однако общее количество осадков было немного меньше нормы.
Средняя температура воздуха в августе этого года составила +17,2 градуса - на 0,8 градуса выше, чем в июле, но на 0,9 градуса ниже, чем в июне. Среднее количество осадков в стране в прошлом месяце составило 46,6 мм или 61% от нормы.
Максимальная температура воздуха в августе составила +30,3 градуса - этот показатель был зарегистрирован 16 августа в Добеле. Самая низкая температура была зафиксирована 29 августа в Зосены - +3,9 градуса.
Если в августе прошлого года было побито 23 рекорда холода, а за лето 2019 года в целом - 44 рекорда холода и 65 рекордов жары, то этим летом температурных рекордов было намного меньше - побито девять рекордов холода и 19 рекордов жары.
25-29 августа среднесуточная температура в Латвии упала ниже +15 градусов, наметив начало метеорологической осени. Наступление метеорологической осени, когда среднесуточная температура ниже +15 градусов на протяжении пяти суток подряд, зарегистрировано главным образом в Видземе, части Курземе и Земгале, а на побережье, в Латгале, Риге и в других местах по стране продолжается метеорологическое лето.
Rus.lsm.lv уже сообщал, что 30 августа на половине метеостанций зарегистрировали наступление метеорологической осени.
Добавить комментарий