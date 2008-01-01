Точка зрения
Беларусь: переживаем, плачем и не понимаем... Жанна Романовская
3 сентября
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 1 сентября 2020 | 21:34
В Даугавпилсе за парты сели 9190 учеников, из них 875 — первоклассники
Все даугавпилсские школы начали учебный год «вживую». Как сообщили Rus.Lsm.lv в думском управлении образования, за парты сели 9190 учеников, из них 875 — первоклассники. После торжественных линеек День знаний продолжился в парке Дубровина.
«В большом праздничном концерте участвуют более 150 детей. Всего же в нашем центре работает 75 кружков, в которых занимаются 2800 человек в возрасте от трех до 25 лет. В ближайшую неделю мы узнаем расписание уроков во всех школах и будем, конечно же, подстраиваться под учебный процесс. Некоторые наши занятия будут поздно заканчиваться, крайний срок — 21:30, куда уж позже. И мы максимально загрузим субботы и воскресенья. Да, трудности есть, но оптимизма мы не теряем, все хотят работать и учиться. У нас даже новые кружки открываются, мы онлайн набираем новых воспитанников», — рассказала директор детско-юношеского центра «Яуниба» Айна Янсоне.
Вечером в парке Дубровина школьников сменят студенты: пройдет студенческая тусовка, главными героями которой станут первокурсники Даугавпилсского университета. Специальные гости — местная группа Maffiz и гости из Риги Bermudu divstūris.
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