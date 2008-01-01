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Беларусь: переживаем, плачем и не понимаем... Жанна Романовская

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Новости Общество | 1 сентября 2020 | 21:23

У работника производственного цеха Rimi в Даугавпилсе — Covid-19

У работника даугавпилсского производственного цеха сети розничной торговли Rimi Latvia в минувший четверг диагностирован Covid-19, сообщает Латвийское телевидение.

Представитель предприятия Элина Шакирова пояснила, что эпидемиологи Центра профилактики и контроля заболеваний установили всех возможных контактных лиц. В прямом контакте с инфицированным находились четыре человека. Все они уже прошли тест на Covid-19 и у всех результаты были негативными.

Работники направлены на самоизоляцию. Через неделю будет сделан повторный тест. Если он будет негативным, люди смогут вернуться к работе.

Центр профилактики и контроля заболевания призывает клиентов магазина следить за состоянием здоровья, а в случае появления симптомов записываться на тест на Covid-19.

LSM

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