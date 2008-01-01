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Новости Общество | 31 августа 2020 | 23:26

День знаний в Даугавпилсе: творческие развлечения и концерт «Bermudu divstūris»

Пресс-фото

Лето подошло к концу, и уже совсем скоро школьные коридоры после долгого перерыва вновь наполнятся веселыми детскими голосами. В Даугавпилсе ежегодно проводятся мероприятия в честь Дня знаний. В этот раз учреждения самоуправления и школы также позаботились о том, чтобы 1-е сентября запомнилось добрыми событиями и первоклассникам, и ребятам постарше.

Празднование Дня знаний традиционно начнется в школах. Эту прекрасную традицию не смогла отменить даже эпидемиологическая ситуация. Тем не менее, придется брать во внимание некоторые ограничения. Главное из них: на мероприятия призывают не идти всей семьёй, ограничившись одним-двумя сопровождающими для самых юных школьников. Помимо этого, необходимо соблюдать правила безопасности.

После того, как пройдут школьные линейки, начнётся общий праздник. В этом году главная сцена будет установлена в парке Дубровина. С 12.00 до 14.00 пройдет концерт творческих коллективов ДЮЦ «Jaunība». В парке будут работать творческие мастерские, а также новинка этого года – фотозона Центра искусств им. Марка Ротко, где каждый сможет стать частью уникального произведения современного искусства. Запечатлеть начало нового учебного года можно будет и в Семейном центре цифровых технологий Латгальской центральной библиотеки, где откроется тематический фотоуголок. Между прочим, после праздников, со 2 по 4 сентября, в библиотеке можно будет собственными руками создать именную закладку. Для участия в этих мастерских необходимо записываться заранее.

Особенный сюрприз превоклассникам Даугавпилса подготовил центр Инноваций (ул.Виенибас, 30): с 12.00 до 18.00 они смогут посетить Центр абсолютно бесплатно! Здесь же можно будет создать и интересный аксессуар, который непременно пригодится во время учёбы. Дляребят постарше 1 сентября предусмотрены скидки.

В этом году День знаний вместе со всем городом отпразднуют не только школьники, но и студенты. В 14.30 на сцене в парке Дубровина будут чествовать первокурсников Даугавпилсского Университета.

Затем начнется вечеринка Дня знаний. Первой выступит группа «Maffiz», а в 20.00 наступит кульминация праздника: заряд положительной энергии для свершений в новом учебном году подарит веселая команда «Bermudu divstūris». В заключении вечера – дискотека с DJ Sine.

Всех участников праздника призывают соблюдать требования дистанцирования и прочие меры безопасности, а также оценить свое состояние здоровья и оставаться дома, если присутствуют симптомы респираторных заболеваний.

Daugavpils.lv

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