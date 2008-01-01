Дан старт строительству нового променада у Даугавпилсской крепости

Новости Общество | 31 августа 2020 | 23:18

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27 августа состоялось первое строительное собрание по вопросу создания нового променада у Даугавпилсской крепости на улице Даугавас. Согласно проекту, здесь от железнодорожного моста до бывшего футбольного стадиона должна быть создана почти километровая пешеходная зона отдыха у реки.

Данный проект реализуется совместно с Министерством культуры и в том числе включает в себя реставрацию крупного крепостного здания инженерного арсенала. Большая часть финансирования променада приходится на Европейский фонд регионального развития. Планируется, что работы будут завершены в течении 9-12 месяцев, в зависимости от погодных условий, то есть ориентировочно к осени следующего года.

Концептуально променад у Даугавпилсской крепости станет продолжением променада на улице Бругю, между которыми существует удобная дорожка для пешеходов и велосипедистов вдоль дамбы на улице Даугавас. На новом променаде будут установлены прочные железобетонные конструкции, скамейки, укрепления берегов и лестницы, ведущие к воде. Проект будет учитывать факторы речного ледохода и паводков.

Среди прочего предстоит отремонтировать исторические шлюзы и колодцы у крепости, а также место, где вода из защитного рва выводилась непосредственно в Даугаву. Эти и другие работы позволят расширить развивающийся туристический комплекс Даугавпилсской крепости и должны благоприятно отразится на потоке туристов в будущем.