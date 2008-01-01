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Беларусь: переживаем, плачем и не понимаем... Жанна Романовская

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Новости Латвия | 31 августа 2020 | 23:04

Фенолог: шишки и хмель показывают, что осень будет сухой и долгой

dziedaba.lv

"Народная мудрость гласит: если у дуба много желудей, жди суровую зиму. А в этом году и рябина лесная на ягоды скупа, и желудей у дума мало. Это указывает на то, что осень будет преимущественно сухой, а зима пройдет без сильных морозов", - поделился наблюдениями за природой латгальский фенолог Вилис Букшс.

Он также обратил внимание латвийцев на то, что листья березы начинают желтеть снизу - это, согласно поверьям, знак, что осень затянется, а зима наступит поздно и очень постепенно. Это подтверждает и значительное число еловых шишек на верхушках елей. "Свидетельствует о том, что наибольшие холода грядущей зимы придут уже ближе к весне", - говорит Букшс.

Фенолог отметил и хороший урожай хмеля, что говорит о том, что переход осени в зиму будет богат на осадки - сначала дожди, а потом обильное выпадение снега.

Таким образом, согласно его прогнозу, осень будет долгой и преимущественно сухой, однако в ее конце выпадут значительные осадки, перетекающие в не слишком холодную зиму. Значительных морозов стоит ждать уже лишь в преддверии весны.

Сентябрь (месяц Микели) в целом должен быть "в пределах нормы", причем даже чуть теплее обычного. К 8 сентября может потеплеть до +23 градусов. Конец месяца будет уже холоднее, возможен град. Начнутся заморозки по ночам.

Делфи

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