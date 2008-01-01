На этой неделе сохранится непостоянная погода

Новости Латвия | 31 августа 2020 | 22:57

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В первую неделю сентября в Латвии будет непостоянная погода, временами ожидается дождь, а температура воздуха немного повысится, прогнозируют синоптики, сообщает ЛЕТА.

В День знаний ожидается переменная облачность, местами возможны дожди, будет дуть слабый ветер. Минимальная температура воздуха ночью и утром составит +6..+10 градусов, на побережье - до +14 градусов. Днем воздух прогреется до +16..+20 градусов.

В последующие дни недели будут чаще идти дожди, местами возможны грозовые ливни. Температура воздуха ночью составит около +10 градусов, днем чуть выше +20 градусов.

Как сообщалось, на прошлой неделе на многих станциях метеонаблюдений зарегистрировано наступление метеорологической осени - в течение пяти суток подряд средняя температура воздуха была ниже +15 градусов.

Долгосрочные прогнозы показывают, что сентябрь, а также осень и зима в целом в Латвии ожидаются немного теплее нормы.

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