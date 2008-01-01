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Беларусь: переживаем, плачем и не понимаем... Жанна Романовская

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Новости Культура | 31 августа 2020 | 22:40

В Даугавпилсе прозвучит навеянная ЧС концертная программа

LSM

Экстремальные коронавирусные события нынешнего года коснулись и традиционных Дней поэзии, которые в Даугавпилсе пройдут с 9 по 11 сентября. Они откроются программой Pieskarties («Прикоснуться»), в которой прозвучат стихи Анны Ранцане в авторском исполнении и музыка Бетховена, Васкса и Дубры в исполнении клавесистки Иевы Салиете.

«Эта программа родилась весной, во время ЧС, когда мир замер в тишине и неподвижности страшной пандемии, и стало отчетливо понятно, как хрупок и слаб каждый человек и беззащитен земной шар. Поэзия и музыка стали спасением в то время, когда физические прикосновения несли опасность, а люди поддерживали друг друга через духовные прикосновения», - говорит поэтесса и публицист Анна Ранцане.

Начало программы 9 сентября в 18:00 в концертном зале Дома Единства. Вход свободный, но количество мест ограничено. Бесплатные билеты можно получить в кассе концертного зала, начиная со 2 сентября, по рабочим дням с 16:30 до 18:30.

«Дальнейшие мероприятия Дней поэзии пройдут 10 и 11 сентября. Десятого сентября в 14:00 презентуют рижский альманах «Письмена» в Центре русской культуры, в 17:00 в Доме Единства – наш традиционный сборник Dzejas dienas. Он выйдет уже в 30 (!) раз и познакомит с творчеством 40 поэтов Даугавпилса и Даугавпилсского края. В книге собраны стихи на латышском, латгальском, русском, белорусском и польском языках. После презентации поэты будут читать свои произведения во дворе городского музея – там будет работать «свободный микрофон».

Одиннадцатого сентября после возложения цветов к могиле отца Райниса на лютеранском кладбище и к памятнику Райнису возле Даугавпилсского университета участники Дней поэзии-2020 отправятся в дом-музей Райниса в Беркенеле, где предусмотрена обширная программа до позднего вечера», - рассказала Rus.Lsm.lv заместитель руководителя Управления культуры Вита Вилевко.

Все подробности – на домашней странице Даугавпилсской городской думы.

LSM

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