В Даугавпилсе весь персонал школы Центра сдает тест на Covid 19

Новости Общество | 31 августа 2020 | 22:36

У родителя ученика одной из школ Даугавпилса обнаружен Covid-19. Эпидемиологи утверждают, что сам ребенок здоров. Однако учебное заведение отправило весь персонал сдавать тесты на Covid-19, сообщает Русское вещание LTV7 в программе «Сегодня вечером».

«У матери одного из наших учеников был констатирован Covid-19. Ребенок был дистанцирован, мать была изолирована в другой квартире. Сегодня я связался с помощником эпидемиолога, который наблюдает за состоянием ребенка, они уверены, что ребенок здоров, но он будет дистанцирован, чтобы сделать еще анализы», - рассказал Директор Даугавпилсской средней школы Центра Юрий Высоцкий.

Работники школы сегодня же отправились сдавать тесты на Covid-19.

При этом, по словам директора, это просто совпадение — персонал был готов сдать анализы и на прошлой неделе, но не мог собраться в полном составе. Так что первому сентября в Даугавпилсской средней школе Центра быть.

LSM