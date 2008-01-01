Точка зрения
Беларусь: переживаем, плачем и не понимаем... Жанна Романовская
31 августа
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Сегодняшний день будет с каждым часом все волшебнее, и, если вы, конечно, сами не пожелаете прогнать это наваждение, останется таким до глубокой ночи.
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Новости Общество | 31 августа 2020 | 22:36
В Даугавпилсе весь персонал школы Центра сдает тест на Covid 19
У родителя ученика одной из школ Даугавпилса обнаружен Covid-19. Эпидемиологи утверждают, что сам ребенок здоров. Однако учебное заведение отправило весь персонал сдавать тесты на Covid-19, сообщает Русское вещание LTV7 в программе «Сегодня вечером».
«У матери одного из наших учеников был констатирован Covid-19. Ребенок был дистанцирован, мать была изолирована в другой квартире. Сегодня я связался с помощником эпидемиолога, который наблюдает за состоянием ребенка, они уверены, что ребенок здоров, но он будет дистанцирован, чтобы сделать еще анализы», - рассказал Директор Даугавпилсской средней школы Центра Юрий Высоцкий.
Работники школы сегодня же отправились сдавать тесты на Covid-19.
При этом, по словам директора, это просто совпадение — персонал был готов сдать анализы и на прошлой неделе, но не мог собраться в полном составе. Так что первому сентября в Даугавпилсской средней школе Центра быть.
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