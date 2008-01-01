Вакансии Даугавпилсского агентства занятости

Новости Общество | 31 августа 2020 | 22:33

На 31 августа 2020 года в Даугавпилсском филиале Государственного агентства занятости были зарегистрированы свободные места по более чем 100 профессиям.

Вакансии:

- автомеханики;

- автослесари;

- автоэлектрики;

- администратор офиса;

- архитектор;

- арт – терапевты;

- ассистент проекта;

- бармен;

- бетонщики;

- ветеринар;

- визажист;

- водители автомобилей;

- водители грузовых автомобилей;

- водители асфальтоукладчика;

- водители катка;

- водитель малоёмкого грузового автомобиля;

- водитель погрузчика;

- водитель такси;

- водитель трактора;

- водители тракторной техники;

- водители экскаватора;

- врачи;

- газосварщики;

- главный налоговый инспектор;

- гладильщик;

- дамские парикмахеры;

- делопроизводители;

- директор автоцентра;

- дояры (Вайкуляны, Ликсна);

- дорожные мастера;

- забойщик скота;

- закройщик;

- жестянщики;

- изготовители мясных продуктов;

- инженер-механик систем отопления, вентиляции и охлаждения;

- инженер мехатроники (работа в Ливанах);

- инженер радиоэлектроники (работа в Ливанах);

- инженер-программист;

- инженеры-проектировщики;

- инженер–строитель;

- инженеры-электрики;

- испытатель (металлообработка / машиностроение);

- каменщики;

- картограф;

- консультант по карьере;

- контролёр;

- конструктор;

- консультант по продажам;

- коммерческий директор;

- коптильщик мяса;

- кровельщики;

- курьер;

- логопеды;

- маляры;

- мастер по ремонту сельскохозяйственной техники (Вайкуляны, Ликсна);

- мастер по маникюру;

- мастера на производство;

- мебельщик;

- механик в цех;

- медсестра;

- механики электромеханического оборудования;

- монтажники строительных конструкций;

- монтажники труб;

- мостовщики;

- мясники (работа в Германии и Литве);

- нормировщик;

- обработчики рыбы;

- оператор автоматизированной монтажной линии;

- оператор ввода данных;

- операторы дорожного катка;

- операторы металлообрабатывающих станков;

- операторы пескоструйного оборудования;

- операторы по резке металла;

- операторы покраски металла (работа в Риге);

- оператор по производству бетона;

- оператор по производству пиломатериалов;

- операторы по производству продуктов питания (работа в Риге);

- оператор литейного оборудования;

- организатор социальной помощи;

- отделочники;

- официанты;

- операторы асфальтоукладчика;

- операторы по производству белья;

- парикмахеры;

- пильщики леса;

- плиточники;

- плотники;

- повары;

- помощники повара;

- посудомойщик;

- преподаватель на курсах латышского языка;

- портной;

- продавцы в магазин розничной торговли;

- работники по уходу;

- работник склада;

- рабочие на складе (работа в Риге);

- работник в приют для животных;

- разнорабочие;

- ремонтные рабочие;

- руководитель магазина;

- руководитель участка монтажа оптических электронных устройств (работа в Ливанах);

- руководитель смены;

- руководитель по продажам;

- руководители проекта;

- рубщики мяса (“обвальщики”);

- руководитель предприятия (металлообработка);

- руководители строительных работ;

- сантехники;

- сборщики кабеля;

- сварщики;

- секретарь;

- секретарь – делопроизводитель;

- сезонные рабочие в сельском хозяйстве;

- сельскохозяйственные рабочие;

- скотники;

- слесари;

- слесари судоремонта (работа в Риге);

- слесари монтажных работ;

- слесарь металлоконструкций;

- слесари подвижного состава;

- сметчик;

- социальные работники;

- специалист по моделированию одежды;

- специалист электронного оборудования;

- специалист по приготовлению пиццы;

- специалисты по обслуживанию клиентов;

- специалист систем управления качества (работа в Ливанах);

- специалисты по продажам;

- специалист по рекламе;

- специалисты по уходу;

- старший делопроизводитель;

- стоматолог;

- столяр;

- строители;

- строительные рабочие;

- сортировщик;

- тестировщик информационных систем;

- технический директор;

- технолог (металлообработка и машиностроение);

- технолог продуктов питания;

- токарь;

- уборщик;

- укладчик кабеля;

- учителя домоводства;

- учителя дошкольного образования;

- учитель истории;

- учитель информатики;

- учитель латышского языка и литературы;

- учитель начального образования;

- учитель-логопед;

- учитель музыки;

- финансовый аналитик;

- физиотерапевт;

- швеи;

- штукатуры;

- экономисты;

- электрики;

- электромеханики лифтов;

- электромонтёры;

- электрослесарь;

- электрослесарь контрольно-измерительных приборов и автоматики;

- эрготерапевты;

- член правления;

- чистильщик промышленного оборудования.



Информация о вакансиях:

- Даугавпилсский филиал ГАЗ, тел. 65434561, 25685858

- www.nva.gov.lv => CV/Vakanču portāls



Для работодателей:

• размещение информации о свободных рабочих местах - тел. 20243873, 25781411, 25714617

Чтобы во время первых четырех месяцев трудовых отношений компенсировать расходы на транспорт или аренду жилого помещения вдали от места жительства трудоустроившимся лицам, Даугавпилсский филиал ГАЗ призывает работодателей активнее регистрировать вакансии на домашней страничке ГАЗ https://cvvp.nva.gov.lv или в любом филиале ГАЗ.

Подробная информация по тел. 65430144, 25781412.



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