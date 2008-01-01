Точка зрения
Беларусь: переживаем, плачем и не понимаем... Жанна Романовская
31 августа
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Сегодня стоит начать что-то глобальное. Если же подобного желания у вас нет, то начните много мелких дел, не пропадать же столь продуктивному дню даром.
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Новости В мире | 31 августа 2020 | 22:11
МИД Латвии запретил въезд 30 гражданам Беларуси
Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич включил в список нежелательных лиц для въезда в Латвию 30 граждан Беларуси. В него входит нынешний президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба МИД.
В список попали должностные лица белорусской Центральной избирательной комиссии, Министерства внутренних дел, Министерства юстиции, Генеральной прокуратуры, Комитета госбезопасности, Следственного комитета, Совета по безопасности, Госконтроля и Исполнительного комитета Минска.
Полный список имен и фамилий выглядит так: Александр Лукашенко, Виктор Лукашенко, Игорь Сергеенко, Максим Рыженков, Ольга Чуприс, Дмитрий Крутой, Геннадий Богдан, Лидия Ермошина, Вадим Ипатов, Елена Дмухайло, Светлана Кацубо, Игорь Плишевский, Олег Слижевский, Ирина Целиковец, Валерий Вакульчик, Иван Тертель, Иван Носкевич, Александр Конюк, Юрий Караев, Геннадий Казакевич, Александр Барсуков, Сергей Хоменко, Юрий Назаренко, Роман Мельник, иван Кубраков, Олег Шаблико, Андей Равков, Алексей Волков, Сергей Аземша, Андрей Смаль.
По мнению МИД, именно они ответственны за фальсификацию результатов выборов президента Беларуси и за жестокое подавление протестов.
Въезд в Латвию этим людям закрыт на неопределенное время. Решение принято после консультаций с министерствами иностранных дел Литвы и Эстонии.
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