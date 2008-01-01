Даугавпилс восстановит в Крепости часть стены

Новости Общество | 27 августа 2020 | 23:12

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Даугавпилсская дума получила дополнительно 280 тысяч евро на реставрацию крепости. На эти средства восстановят эскарп 7-го бастиона. Эскарп – стена защитного рва, облицованного камнем. Местами камни из стены выпали и давно просят реставрации. Такая возможность появилась благодаря тому, что из софинансируемого ЕС проекта вышла Аглона, и теперь деньги достанутся Даугавпилсу, сообщает Латгальская студия Latvijas radio.

Шесть самоуправлений Латгалии участвуют в проекте, который финансируется из еврофондов. Каждый муниципалитет восстанавливает исторические объекты. Община Аглонской базилики вышла из проекта из-за нехватки денег, и 280 тысяч теперь получит Даугавпилс, рассказывает заместитель председателя Даугавпилсской городской думы Янис Дукшинский.

«Так как мы ведущий партнёр в этом проекте, то появилась возможность рассмотреть Даугавпилсу, куда вложить эти деньги, а так как у нас в крепости объектов много, и направление – сохранение культурного наследия, мы использовали такую возможность. У нас уже была готова техническая документация. Мы всё равно это делали бы только из денег самоуправления или просили бы заём в Госкассе — а сейчас это можно сделать за счёт проектных денег, поэтому это успешное вложение, и проект будет иметь более качественный вариант».

Эскарп – это стена главного вала, облицованная тёсаным камнем, она является частью защитной системы крепости. К сожалению, этой части крепости меньше уделялось внимания. Камни выпадают, образуются бреши, пока приходилось только собирать камни, чтобы они не пропали, объясняет управляющий Даугавпилсской крепостью Янис Островский.

«Мы не везде видим, что эти стены полностью развалились — только благодаря когда-то качественной укладке этой эскарпной стены. В то же время камни стоят просто друг на друге. При каких-то весенних передвижениях грунта, ливнях, морозах происходит обвал камней. Слава Богу, что мы не имеем ещё такую проблему, что на кого-то что-то свалилось, но этот процесс всё время продолжается».

Планируется, что удастся восстановить эскарпную стену от Михайловских до Николаевских ворот. Но это только малая часть эскарпа, общая протяжённость которого по всему периметру крепости — около трёх километров, продолжает Янис Островский.

«Мы попробуем её полностью восстановить. Как этот процесс будет проходить? Мы ещё полностью не знаем. Возможно, во многих местах стену придётся разбирать до самого фундамента. Стенки имеют и скосы, и срывы, и наклоны. Это всё придётся восстановить».

Сотрудники крепости собирают камни, стараются их сохранить, чтобы их не украли. В первую очередь их складируют внутри бастионов, куда затруднён доступ, рассказывает Янис Островский.

«Естественно, мы пробуем перевозить, как мы это сделали, когда восстанавливали канал в рамках 8-го бастиона, где мы камни увозили в первый бастион, внутрь крепости, чтобы их сохранить. Хорошо, что на многих дорогах и участках есть видеокамеры. Камни увезти на легковой машине не слишком реально, но в то же время были случаи, что в крепости столбы освещения пропадали, чему там удивляться».

Любой проект, связанный с восстановлением облика крепости — это стимулирование интереса туристов. Старший специалист инфоцентра крепости в Даугавпилсе Виталий Петкун отмечает, что ожидаемо возрос внутренний туризм. Люди приезжают из разных мест Латвии, традиционно гости из Литвы не обходят эти места стороной, но этим летом чаще обычного приезжали туристы из Эстонии.

«За последние два года из Эстонии было очень мало людей. В этом году заметно больше. Каждую неделю приезжает несколько команд из Эстонии – это семьи, небольшие группы. Это очень приятно и неожиданно одновременно. Видимо, раньше они обычно уезжали в Скандинавские страны. Сейчас больше к нам».

Лето получилось загруженным. Пик посещаемости пришёлся на июль, продолжает Виталий Петкун.

«По количеству заказанных экскурсий можно выявить хорошую тенденцию. Только за июль инфоцентр крепости своим небольшим коллективом провёл почти сотню экскурсий. Май, конечно, был никаким. Июнь – месяц раскачки. Было понятно, что люди поедут, но они тревожились, так как непонятно, будут ли новые ограничения. Конец июня – начало июля – это волна, которая нас захлестнула и накрыла! Весь июль был стабилен по количеству людей. Было очень-очень много. Было и радостно, и в тоже время трудно работать, чтобы все были довольны».

Тем временем в крепости продолжаются работы по реконструкции инженерного арсенала, где появится технический музей и порохового склада, где откроют новый сектор Арт-центра им. Марка Ротко.

LSM