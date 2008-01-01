Точка зрения

Беларусь: переживаем, плачем и не понимаем... Жанна Романовская

27 августа

Именины:
Аленс, Йогенс, Жанис / Аркадий, Моника

Гороскоп на день

Водолей
21 января
- 18 февраля

Сегодня вам будут казаться вполне реальными самые невероятные вещи. Построенные вами нынче песочные замки простоят довольно долго.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

четверг
День
18 .. 20 C
Вечер
14 .. 16 C
Ветер
1 .. 3 м/с
пятница
Ночь
11 .. 13 C
Утро
12 .. 14 C
Ветер
2 .. 4 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Какие темы вы обсуждаете с близкими?

 

 

 

Архив

Популярные статьи

1.

Мара Низинская: "О Главлите и свободе печати"

Давным-давно, в советские времена, редактор, уходя в отпуск, всегда доставал из сейфа небольшую книж ... {3}

2. В Даугавпилсе выступят Паулс, Осокин, Антоненко и другие звезды

3. В даугавпилсских школах появятся термокамеры

4. Даугавпилсская крепость: ROTHKO перенесут, два памятника установят

5. Вакансии Даугавпилсского агентства занятости

6. Ушли в мир иной...

7. В Латгалии под колесами грузовика погиб велосипедист

8. В Даугавпилсе вновь соревновались «драконы». Победили хозяев

9. На следующей неделе ожидается похолодание

10. На главной площади Даугавпилса состязались силачи

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {179}

 

Новости Латвия | 27 августа 2020 | 22:57

До начала осени погода не изменится — прогноз

D-fakti.lv

Изменчивая и дождливая погода сохранится до первых дней сентября, свидетельствуют прогнозы.

Во второй половине этой недели самым холодным будет четверг, когда температура воздуха в большинстве регионов не достигнет +20 градусов. Будет облачно, ожидается дождь. Однако в пятницу небо расчистится, осадки возможны только местами. Ночь будет холоднее, в большинстве регионов столбик термометра опустится до +6... +11 градусов, а днем воздух прогреется до +18... +22 градусов.

Ночь на субботу также будет холодной, утро же — солнечным. Однако во второй половине дня страну пересечет зона осадков — она принесет затяжной, местами сильный дождь, в некоторых регионах возможны грозы. В воскресенье же небо очистится, дожди ожидаются только местами, будет часто выглядывать солнце.

Максимальная температура воздуха в выходные достигнет +17... +21 градуса, в воскресенье — до +23.

В начале следующей недели также будут часто идти дожди, теплее не станет. Прогнозы на данный момент свидетельствуют, что и 1 сентября во многих регионах ожидаются осадки — в том числе и утром, когда школьники соберутся на торжественные линейки.

LSM

Добавить комментарий

 