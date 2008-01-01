Точка зрения
Беларусь: переживаем, плачем и не понимаем... Жанна Романовская
27 августа
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Сегодня вам будут казаться вполне реальными самые невероятные вещи. Построенные вами нынче песочные замки простоят довольно долго.
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 27 августа 2020 | 22:57
До начала осени погода не изменится — прогноз
Изменчивая и дождливая погода сохранится до первых дней сентября, свидетельствуют прогнозы.
Во второй половине этой недели самым холодным будет четверг, когда температура воздуха в большинстве регионов не достигнет +20 градусов. Будет облачно, ожидается дождь. Однако в пятницу небо расчистится, осадки возможны только местами. Ночь будет холоднее, в большинстве регионов столбик термометра опустится до +6... +11 градусов, а днем воздух прогреется до +18... +22 градусов.
Ночь на субботу также будет холодной, утро же — солнечным. Однако во второй половине дня страну пересечет зона осадков — она принесет затяжной, местами сильный дождь, в некоторых регионах возможны грозы. В воскресенье же небо очистится, дожди ожидаются только местами, будет часто выглядывать солнце.
Максимальная температура воздуха в выходные достигнет +17... +21 градуса, в воскресенье — до +23.
В начале следующей недели также будут часто идти дожди, теплее не станет. Прогнозы на данный момент свидетельствуют, что и 1 сентября во многих регионах ожидаются осадки — в том числе и утром, когда школьники соберутся на торжественные линейки.
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