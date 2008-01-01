Сдано в эксплуатацию здание Латвийского Национального архива в Даугавпилсе

Новости Общество | 27 августа 2020 | 22:51

Пресс-фото Пресс-фото

Завершены и приняты в эксплуатацию объекты, на которых производились работы по обновлению фасада и повышению энергоэффективности, в здании Латвийского Национального архива в Даугавпилсе, на ул. Команданта, 9. Председатель правления VNĪ Р. Гришкевичс /R. Griškevičs/ сообщает о том, что в результате реализованного проекта энергоэффективности улучшился визуальный образ здания и достигнута экономия более 50 % тепловой энергии.

В ходе осуществления мероприятий по повышению энергоэффективности в рамках проекта был утеплен фундамент со стороны внутреннего двора, крыша, наружные стены здания, заменены и отделаны окна, заменены входные двери и оборудован пандус, что обеспечит доступность среды для людей с нарушениями двигательных функций, а также очищена система вентиляции и обновлена система отопления здания.

«В результате реализации проекта архив получил обновленные, пригодные к эксплуатации системы инженерных коммуникаций, а также существенное сокращение расходов на отопление. Помимо завершенного проекта энергоэффективности, до конца 2020 года VNĪ улучшит внешний вид отдельных помещений, выполнив небольшой косметический ремонт, на который из дивидендов VNĪ за 2019 год будет выделено финансирование в размере около 42 000 евро», — сказал Р. Гришкевичс.

В дальнейшем в здании, расположенном на территории Даугавпилсской крепости, планируется создать архивный центр Латгальского региона, где будут храниться документы, находящиеся в настоящий момент в зональных архивах Екабпилса и Резекне. «Осуществление мероприятий по повышению энергоэффективности в здании Латвийского национального архива в Даугавпилсе является важным первым шагом к превращению здания в региональный архивный центр и к полноценному использованию его для нужд архива. Реализация проекта улучшает условия хранения документов и труда работников». «Для полноценного использования здания после осуществления мероприятий по повышению энергоэффективности необходимо продолжать работу — обустроить новые современные хранилища документов и рабочие кабинеты, чтобы обеспечить прием документов от учреждений и их сохранение для будущих поколений», — отмечает директор Латвийского Национального архива Мара Спруджа (Māra Sprūdža).

Проект энергоэффективности был организован по принципу «Проектируй и строй» — разработку проекта, авторский надзор и строительные работы осуществило SIA Builder Industry. Совокупные затраты составляют 1,8 миллиона евро без НДС (85 % образуют средства из фондов ЕС, 15 % — государственное софинансирование).

Здание эксплуатируется с 1970 года. Оно построено по актуальным в то время технологиям с использованием доступных материалов — силикатного кирпича. Двухэтажное строение прямоугольной формы состоит из шести зданий, соединенных между собой. Оно находится на территории памятника градостроительства государственного значения «Даугавпилсская крепость с мостовым укреплением» (государственный охранный номер: 7428) и является его частью.



Пресс-релиз