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Новости Общество | 27 августа 2020 | 22:48

Ушли в мир иной...

foto.mail.ru

С 19 по 25 августа 2020 года в Даугавпилсском загсе было выдано 17 справок о смерти.

В мир иной ушли:
Beregovojs Viktors (20.07.1950 - 18.08.2020)
Bolohonovs Vladimirs (04.09.1975 - 19.08.2020)
Ciberte Irina (17.04.1960 - 16.08.2020)
Čuprinskis Svjatoslavs (25.05.1969 - 20.08.2020)
Goršalatova Valentīna (15.02.1936 - 20.08.2020)
Jeršovs Leontijs (01.02.1945 - 22.08.2020)
Krahmaļova Sara (08.05.1933 - 19.08.2020)
Lisovskis Ivans (22.08.1949 - 25.08.2020)
Ločmelis Imants (02.01.1959 - 19.08.2020)
Misāns Ēriks (22.06.1951 - 22.08.2020)
Moroza Viktorija (28.01.1931 - 22.08.2020)
Petkune Tekla (25.06.1941 - 20.08.2020)
Pudovs Aleksejs (23.08.1956 - 20.08.2020)
Puhova Klavdija (15.11.1948 - 22.08.2020)
Roļščikovs Genadijs (17.02.1948 - 20.08.2020)
Sirotkins Georgijs (01.05.1937 - 20.08.2020)
Stikiņš Intars (23.02.1993 - 19.08.2020).
 

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