Точка зрения
Беларусь: переживаем, плачем и не понимаем... Жанна Романовская
27 августа
Именины:
Аленс, Йогенс, Жанис / Аркадий, Моника
Гороскоп на день
Телец
21 апреля
- 20 мая
Сегодня вам, возможно, придется быть весьма внимательным к оттенкам интонаций как голосов окружающих, так и своего собственного. Они будут значить слишком многое, чтобы их игнорировать.
Источник: ignio.com
- День
- 18 .. 20 C
- Вечер
- 14 .. 16 C
- Ветер
- 1 .. 3 м/с
- Ночь
- 11 .. 13 C
- Утро
- 12 .. 14 C
- Ветер
- 2 .. 4 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1789 ()
|GBP
|0.8969 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|89.3568 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Какие темы вы обсуждаете с близкими?
Популярные статьи
Мара Низинская: "О Главлите и свободе печати"
Давным-давно, в советские времена, редактор, уходя в отпуск, всегда доставал из сейфа небольшую книж ... {3}
2. В Даугавпилсе выступят Паулс, Осокин, Антоненко и другие звезды
3. В даугавпилсских школах появятся термокамеры
4. Даугавпилсская крепость: ROTHKO перенесут, два памятника установят
5. Вакансии Даугавпилсского агентства занятости
7. В Латгалии под колесами грузовика погиб велосипедист
8. В Даугавпилсе вновь соревновались «драконы». Победили хозяев
9. На следующей неделе ожидается похолодание
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 27 августа 2020 | 22:48
Ушли в мир иной...
С 19 по 25 августа 2020 года в Даугавпилсском загсе было выдано 17 справок о смерти.
В мир иной ушли:
Beregovojs Viktors (20.07.1950 - 18.08.2020)
Bolohonovs Vladimirs (04.09.1975 - 19.08.2020)
Ciberte Irina (17.04.1960 - 16.08.2020)
Čuprinskis Svjatoslavs (25.05.1969 - 20.08.2020)
Goršalatova Valentīna (15.02.1936 - 20.08.2020)
Jeršovs Leontijs (01.02.1945 - 22.08.2020)
Krahmaļova Sara (08.05.1933 - 19.08.2020)
Lisovskis Ivans (22.08.1949 - 25.08.2020)
Ločmelis Imants (02.01.1959 - 19.08.2020)
Misāns Ēriks (22.06.1951 - 22.08.2020)
Moroza Viktorija (28.01.1931 - 22.08.2020)
Petkune Tekla (25.06.1941 - 20.08.2020)
Pudovs Aleksejs (23.08.1956 - 20.08.2020)
Puhova Klavdija (15.11.1948 - 22.08.2020)
Roļščikovs Genadijs (17.02.1948 - 20.08.2020)
Sirotkins Georgijs (01.05.1937 - 20.08.2020)
Stikiņš Intars (23.02.1993 - 19.08.2020).
D-fakti.lv
Добавить комментарий