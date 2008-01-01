Неделя будет прохладной и дождливой, но в выходные станет теплее

Новости Латвия | 24 августа 2020 | 23:31

AFP AFP

В течение всей рабочей недели в Латвии будет прохладно, ожидаются частые дожди, однако выходные будут теплыми, свидетельствуют прогнозы.

Со вторника до пятницы во второй половине дня воздух будет прогреваться до +16... +21 градуса. Ночи станут прохладнее — самая низкая температура ожидается ранним утром в среду и в пятницу, когда в большинстве регионов будет +6... +11 градусов, и только на побережье теплее — +15... +16 градусов.

Каждый день в одном из регионов Латвии ожидаются осадки. Чаще всего дожди будут идти во вторник и в среду, а в четверг и пятницу небо будет чаще проясняться, станет солнечнее.

В конце недели с юго-восточным, восточным ветром в страну придет теплый воздух, температура вырастет на несколько градусов, в воскресенье в некоторых краях достигнет +25. Однако и в субботу, и в воскресенье местами ожидается и дождь.

LSM