Точка зрения
Беларусь: переживаем, плачем и не понимаем... Жанна Романовская
24 августа
Именины:
Бертулис, Болеславс / Александр, Василий
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Сегодня не стоит связывать себя какими-либо условностями. Это не слишком хорошо у вас выйдет, да и удовольствия не доставит. Зато в качестве свободного художника вы вполне можете создать что-то, заслуживающее существования.
Источник: ignio.com
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Новости Латвия | 24 августа 2020 | 23:31
Неделя будет прохладной и дождливой, но в выходные станет теплее
В течение всей рабочей недели в Латвии будет прохладно, ожидаются частые дожди, однако выходные будут теплыми, свидетельствуют прогнозы.
Со вторника до пятницы во второй половине дня воздух будет прогреваться до +16... +21 градуса. Ночи станут прохладнее — самая низкая температура ожидается ранним утром в среду и в пятницу, когда в большинстве регионов будет +6... +11 градусов, и только на побережье теплее — +15... +16 градусов.
Каждый день в одном из регионов Латвии ожидаются осадки. Чаще всего дожди будут идти во вторник и в среду, а в четверг и пятницу небо будет чаще проясняться, станет солнечнее.
В конце недели с юго-восточным, восточным ветром в страну придет теплый воздух, температура вырастет на несколько градусов, в воскресенье в некоторых краях достигнет +25. Однако и в субботу, и в воскресенье местами ожидается и дождь.
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