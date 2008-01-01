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Новости Культура | 24 августа 2020 | 23:22

В костелах Латвии прозвучит музыка родившихся в Латгалии композиторов

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В сентябре и октябре в католических храмах Латгалии и Риги будет представлена концертная программа Muns Sorgeņgeļ («Мой ангел-хранитель»), рассказала Rus.Lsm.lv одна из ее участниц, представительница общественной организации Mulino dell'arte Инита Малнача.

«Идея сделать такую программу появилась во время разговора с органисткой Илоной Биргеле. Мы решили объединить в одном концерте музыку разных композиторов, родившихся в Латгалии и отразивших латгальскую тему в творчестве. Получилось четыре поколения — от классика Яниса Иванова до современного композитора Гунтры Кузьминой-Юкны. Кроме этого, Илона Биргеле давно хотела познакомиться и вместе поработать с солисткой Национальной оперы Илоной Багеле. Наконец-то две Илоны встретятся», — пояснила Малнача.

Первый концерт запланирован в костеле Сердца Иисуса в Ликсне (на фото) 11 сентября, начало в 19:00. Двадцать пятого сентября пройдет концерт в костеле Прейли (начало в 18:00), 1 октября — в рижской католической церкви святой Марии Магдалины (начало в 20:00), и завершится цикл 4 октября концертом в костеле Сердца Иисуса в Виляке (начало в 12:00).

«У нас не было особого отбора храмов, просто начать хотели в латгальской жемчужине — костеле в Ликсне. Остальное зависело от состояния органов. Илона Биргеле искала аутентичные инструменты, уделяла большое внимание их звучанию. В будущем мы хотим эту программу представить в Курземе, сейчас договариваемся с Кулдигой, потом, может быть, Кандава и другие места», — отметила Инита.

В концерте участвуют Илона Багеле (меццо-сопрано), Илона Биргеле (орган), Инита Малнача (виолончель).

Вход — за пожертвования, которые будут направлены на сохранение органов.

LSM

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