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Беларусь: переживаем, плачем и не понимаем... Жанна Романовская
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Жизнь, как известно, полосата, и нынче вы попадете в полосу, окрашенную всеми цветами радуги. Развлекайтесь.
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Новости Общество | 24 августа 2020 | 23:12
В Даугавпилсской крепости искали следы Гекеля
Даугавпилсская крепость отметила свой 210-й день рождения: в августе 1810 года император Александр I утвердил генеральный план Динабургской крепости, составленный военным инженером-фортификатором полковником Егором Федоровичем Гекелем. Круглую дату отметили скромно, но со вкусом – игрой с элементами фото-ориентирования «По следам Гекеля».
Игру организовали клуб ориентирования Stiga и культурно-информационный центр Даугавпилсской крепости. «Это командное состязание, в команде может быть до пяти человек. Каждая команда получает карту, на которой обозначены 20 крепостных объектов. На каждом объекте участников ждут задания. Надо, во-первых, все 20 пунктов найти; во-вторых, правильно выполнить задания. В конце игры в группе сильнейших команд мы разыгрываем призы – в основном это право бесплатно посетить разные культурные достопримечательности Крепости – Арт-центр имени Марка Ротко, Центр летучих мышей и т. д. Мне кажется, в этой игре победа не главное. Главное – хорошо провести время с друзьями и родственниками, у нас много семейных команд, что очень приятно, и узнать что-то новое, интересное. «По следам Гекеля» - это динамичная прогулка по Крепости с познавательным уклоном», - пояснила Rus.Lsm.lv сотрудница культурно-информационного центра Даугавпилсской крепости Ксения Белова.
Перед началом игры был поднят крепостной флаг, торжественно открыты Николаевские ворота и произведен полуденный пушечный выстрел. Об этой красивой церемонии Rus.Lsm.lv уже рассказывал раньше. Ее осуществляет даугавпилсский клуб исторической реконструкции, который представляет собой штаб Динабургской крепости 1812 года.
«Все герои – исторические персонажи. Коменданта Динабургской крепости Уланова «играет» нынешний управляющий Крепостью Янис Островский, адъютанта Уланова поручика Лунченкова – специалист нашего культурно-информационного центра Виталий Петкун, правая рука Яниса. Я – Гекель, мой адъютант поручик Вансович – экскурсовод Арт-центра им. М. Ротко Игорь Ковалев. Еще с нами полковник Ножин (Андрей Кондрашов), щтабс-капитан Яниш (Эдуард Лисовский), командир Динабургского гарнизона Алексей Гамен (Вадим Юрченко) и сотник Денисов (Виталий Михайловский). Мы бывали на разных фестивалях, вот осенью собираемся в Чехию, где пройдет фестиваль, посвященный 215-летию битвы под Аустерлицем», - рассказал старший эксперт по проектам Даугавпилсской городской думы, член правления клуба исторической реконструкции Артем Махлин.
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