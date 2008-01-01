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Новости Политика | 24 августа 2020 | 23:05

Лвтвийцы у границы Беларуси и в Риге устроили акции в поддержку белорусского народа

LTV

В знак солидарности со стремлением народа Беларуси к свободе и демократии вчера началось шествие вдоль белорусской границы. Его участники вышли из точки встречи у границ Беларуси, России и Латвии в Зилупском крае накануне вечером и отправились до Пиедруи, где сегодня проходят акции солидарности. Сегодня же мероприятия в поддержку Беларуси прошли и в Риге.

Сегодня участники шествия отправятся из латвийской Пиедруи в литовский Вильнюс, объединяясь по пути c жителями всех краев Латвии, отправившимися поддержать «Свободу Балтийского пути Беларуси».

Это будет цепочка солидарности от столицы Литвы до границы Беларуси, где один из участков дорог будет заполнен участниками из Латвии.

В человеческую цепь в поддержку народа Белоруссии в Риге сегодня встали около 400 человек, в том числе многие кандидаты в мэры столицы на предстоящих выборах, сообщает LETA.

Мероприятие посетил также президент Эгил Левитс с супругой Андрой, которые вначале стояли в цепи в ее начале у памятника Свободы, а затем отправились к музею Народного фронта Латвии.

Участники акции держали в руках бело-красно-белые флаги Белоруссии и флаги Латвии, Литвы и Эстонии.

Сегодня мероприятия в честь годовщины Балтийского пути проходят под знаком солидарности с народом Белоруссии. Вдоль белорусской границы прошло шествие, а главное мероприятие акции состоялось в поселке Пиедруя Краславского края, который разделен с белорусской Друей лишь Даугавой.

Министерство иностранных дел Латвии ранее заявило, что прошедшие выборы президента Республики Беларусь (на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко) не соответствуют стандартам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Президент Эгил Левитс призвал международное сообщество расследовать ход выборов в Белоруссии. Начиная с вечера 9 августа во многих городах Белоруссии проходят массовые акции протеста. Власть прибегла к силе, тысячи человек задержаны, есть раненые, в том числе тяжело, а также как минимум один погибший. Пикет в поддержку протестующих белорусов ранее прошел и в Риге.

LSM 

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