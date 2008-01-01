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Новости Культура | 24 августа 2020 | 00:42
Мир цветов художницы Велты Лоце представлен в Белорусском доме
19 августа 2020 года в Даугавпилсском Центре белорусской культуры (ЦБК) открылась персональная художественная выставка картин “В мире цветов” известной в городе самодеятельной художницы, члена Ассоциации свободных художников Латгалии, руководителя художественной студии ЦБК “Колоритный мир” Велты Лоце.
Этот год для В.Лоце можно считать юбилейным: 10 лет тому назад, в 2010 году, впервые взяла в руки кисть и в этом же году в Центре белорусской культуры открылась ее первая персональная выставка. Художника-самоучку так тянет в Белорусский дом (где неоднократно проводились как персональные, так и коллективные выставки картин) не случайно, ведь корни по материнской линии тянутся из Браславского района, а детство прошло в белорусской деревне.
Велта – человек во всех отношениях талантливый и многогранный, известный своей активностью и жизнелюбием, неуемной энергией, умением превращать будни в праздники. Рисовать, танцевать, петь, организовывать разноплановые мероприятия, заниматься благотворительностью, выращивать множество цветов и кустарников на собственном участке – все по плечу этой хрупкой, неординарной женщине.
В.Лоце работает плодотворно и с энтузиазмом, написала более двухсот картин, с которыми участвовала примерно в полусотни выставок. В более чем 30 картинах, представленных на выставке, изображены самые разные прекрасные цветы – от простых полевых ромашек и васильков, до благородных роз и лилий. Все работы проникнуты неподдельной любовью автора к этому чуду природы – цветам.
«Цветы, как люди, на добро щедры,
И, щедро нежность людям отдавая,
Они цветут, сердца отогревая,
Как маленькие темные костры…»
Эти строки в исполнении Велты стали лейтмотивом ее поэтичного выступления, в котором автор картин не только рассказывала о себе и своем творческом пути, но и увлеченно повествовала о том, что каждый цветок имеет свою историю и свой характер, призывала ценить их красоту и наслаждаться – ведь цветы лечат не только тело, но и душу.
Руководитель ЦБК Жанна Романовская тепло поздравила В.Лоце с открытием очередной выставки, отметила жизнеутверждающее содержание картин художницы и, конечно же, пожелала дальнейших творческих свершений. Многие гости вечера присоединились к поздравлениям. А музыкальные композиции о цветах в исполнении хоровой капеллы «Спадчына» и солистки Нины Прусаковой внесли своеобразную лирическо-романтическую нотку в атмосферу вечера.
Картины Велты Лоце притягивают удивительной гармонией линий, красок, игрой света и тени, проникнуты теплом и любовью к окружающему миру, восхищением его красотой и совершенством. И картина «Подсолнухи», которую художница с благодарностью и признательностью подарила Центру белорусской культуры, как солнышко, будет греть своей теплой энергией всех посетителей Белорусского дома.
Выставка картин В.Лоце «В мире цветов» будет открыта в ЦБК (ул.Алеяс, 68-1А) до 8 октября 2020 года. Сердечно приглашаем!
Центр белорусской культуры
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