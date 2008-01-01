В Даугавпилсе праздник знаний состоится в парке Дубровина

Новости Общество | 20 августа 2020 | 18:55

Пресс-фото Пресс-фото

До конца лета осталось всего пара недель, и уже совсем скоро, 1 сентября, начнется новый учебный год. Праздничные мероприятия Дня знаний в этом году пройдут в парке Дубровина. Программа порадует ребят разного возраста и интересов.

С 12.00 до 14.00 участников праздника будут развлекать талантливые воспитанники ДЮЦ «Jaunība»: творческие коллективы центра поднимутся на сцену, и будут радовать задорными танцами и песнями, а в парке будут работать творческие мастерские.

С 14.30 до 15.00 здесь же, на сцене в парке Дубровина, руководство Даугавпилсского Университета будет знакомиться с первокурсниками. Поприветствует их и студенческий танцевальный ансамбль ДУ «Laima», который подготовил специальное праздничное выступление.

Вечером, с 18.00 до 19.00, последует церемония награждения «Организация года 2019».

Затем начнется вечеринка Дня знаний: до 19.50 участники праздника смогут наслаждаться выступлением группы «Maffiz», с 20.00 до 20.50 положительный заряд для свершений в новом учебном году подарит группа «Bermudu divstūris», с 21.00 до 22.00 – дискотека с DJ Sine.

Особенный сюрприз для даугавпилсских первоклассников подготовил Центр инноваций (ул.Виенибас, 30): с 12.00 до 18.00 они смогут посетить центр совершенно бесплатно! Кроме этого, ребята смогут своими руками создать интересный аксессуар, который наверняка пригодится во время учебы.

При посещении мероприятий призываем всех соблюдать требования дистанцирования и другие меры безопасности.

Во время мероприятий будет проходить фото и видео съемка.

Daugavpils.lv