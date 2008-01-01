Первый Стрит-фуд фестиваль в Даугавпилсе пройдет на празднике улицы Ригас

Новости Общество | 20 августа 2020 | 18:43

Пресс-фото Пресс-фото

12 сентября 2020 года в Даугавпилсе, в рамках мероприятия «Rīgas ielas svētki», пройдёт 1-й Street Food фестиваль или просто Фестиваль уличной еды.

С 12.00 до 22.00 гости и жители города смогут попробовать вкусно приготовленную уличную еду от наших даугавпилсских ресторанов и кафе, встретиться с интересными людьми – профессионалами и энтузиастами сферы общественного питания, да и просто отдохнуть на свежем воздухе под музыкальное сопровождение.

Стрит-фуд фестиваль – это отличная возможность провести насыщенный гастрономическими событиями выходной день с семьёй и друзьями в абсолютно новом, креативном ключе.

Особенностью этого праздника является анимационное приготовление еды: у гостей будет возможность не только попробовать всевозможные блюда, но и понаблюдать за их приготовлением. Кроме того, нас ждет шоу поваров ведущих даугавпилсских кафе и ресторанов!

На фестивале вы получите незабываемый гастрономический опыт и откроете новые вкусовые горизонты. К тому же, это и эстетическое удовольствие: на каком ещё мероприятии можно сочетать настолько разные блюда и стили, чтобы при этом всё выглядело привлекательно и естественно?

С 12.00 до 15.00 будет работать детская интерактивная развлекательная площадка.

Место проведения – площадь Единства.

Будут обеспечена дезинфекция рук, а столики расставлены на безопасном расстоянии.

Встречаемся 12 сентября на 1-ом Стрит-фуд фестивале в Даугавпилсе!

Daugavpils.lv