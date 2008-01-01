Променад на улице Бругю украсили новые зарисовки

Новости Общество | 20 августа 2020 | 18:39

Daugavpils.lv Daugavpils.lv

В Даугавпилсе много прекрасных мест, где можно неспешно наслаждаться красотой природы. Одним из излюбленных мест для прогулок в нашем городе этим летом стал построенный недавно променад, который протянулся по ул.Бругю вдоль берега Даугавы. Особенно интересным его делают изображенные на стене исторические виды города. На днях эта необычная галерея начала пополняться новыми «экспонатами».

Изначально, чтобы сделать променад эстетически и визуально привлекательным, вместо старых граффити, которые обильно покрывали бетонный забор вдоль промышленной зоны, было решено нанести рисунки с видами старинных фотографий микрорайона Гаёк. Так появилось 7 первых «картин». Результат порадовал, и идея нашла логическое продолжение в другой части променада, со стороны «Daugavpils ūdens»: после рассмотрения на заседании Градостроительной комиссии, было принято решение дополнить галерею еще 8 рисунками. Это будут исторические фотографии из архивов SIA «Daugavpils ūdens», обработанные и стилизованные таким образом, чтобы они сочетались с рисунками, созданными ранее. Одно из старейших предприятий города, которое в прошлом году отметило 130-летие, находится рядом с променадом, и во время прогулок представится прекрасная возможность сравнить, как окрестности выглядели много лет назад и сейчас.

Автор эскизов – главный художник города Ингуна Левша, право на выполнение росписи стен в результате конкурса получило общество художников «Bruoli un Muosys».

Daugavpils.lv