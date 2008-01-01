Начался ремонт в спортивном зале Дворца культуры

Новости Общество | 20 августа 2020 | 18:33

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17 августа начались ремонтные работы во внутренних помещениях спортзала Дома культуры (ул.Смилшу, 92). Обновленный спортзал, который станет намного более современным и функциональным, распахнёт свои двери перед спортсменами и болельщиками через несколько месяцев.

Ранее в рамках проекта по повышению энергоэффективности во всем здании Дворца культуры, в том числе и спортзале, были утеплены наружные стены, цоколь и крыша, заменены двери и окна, а также реконструированы инженерные коммуникации (системы вентиляции, отопления и энергоснабжения). Внутренняя отделка спортзала и прилегающих помещений не была включена в проект по повышению энергоэффективности. Однако, она не соответствует современным требованиям функциональности, безопасности и эстетичности, поэтому был объявлен конкурс на проведение соответствующих работ.

В рамках проекта планируется обновить внутреннюю отделку спортивного зала и прилегающих к нему помещений, обеспечить освещение, необходимое для соревнований, оборудовать современные и функционально полноценные раздевалки и душевые для команд, помещения для тренеров, сауну и помещение для медицинского массажа. Трибуны перестроят, обеспечив удобное размещение участников, судей и зрителей. На стене зала разместят табло результатов и таймеры.

Договор на проведение работ подписан с SIA «Builder Industry». Оговоренный в нём срок выполнения ремонта – до 17 ноября 2020 года. Затем начнется приемка объекта в эксплуатацию, и в новом году спортсмены смогут тренироваться и соревноваться совершенно в других условиях.

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