Воспитанников детских лагерей знакомили с белорусскими традициями Спаса

Новости Культура | 20 августа 2020 | 18:24

ЦБК ЦБК

В августе этого года Даугавпилсский Центр белорусской культуры (ЦБК) принимал у себя воспитанников дневных летних лагерей «Uz priekšu» и «Dabas eksperimenti». Для них были организованы образовательно-игровые занятия «Спас: медовый, яблочный, ореховый», целью которых является познакомить детей с белорусской культурой и обычаями, а также с традициями празднования Спаса.

Последний месяц лета радует белорусов тремя народными праздниками: именно в августе празднуют медовый, яблочный и ореховый Спас. Эти праздники сочетают в себе традиции наших предков, отчего так любимы и почитаемы в народе. Сейчас эти даты неразрывно связаны с христианством, ведь Спас – праздник, посвященный Христу Спасителю. Само слово «Спас» могло также произойти от слова «спасаться», равноценного слову «запасаться». Это означало сбор на зиму запасов меда, яблок и орехов.

Любознательная детвора с интересом усваивала новую для себя информацию как о традициях празднования Спаса, так и много нового узнала о соседней стране Беларуси. Экскурсия по Белорусскому дому заинтересовала их и художественной выставкой, и коллекцией белорусских народных кукол, и внушительной библиотекой, но особый интерес вызвала музейная комната «Белорусская хатка», где можно было в прямом и переносном смысле соприкоснуться с прошлым, дотронуться до предметов труда и быта белорусских крестьян прошлого и позапрошлого столетия.

С неподдельным интересом дети участвовали в мастер-классах по изготовлению белорусской вытинанки, с азартом сыграли в белорусские народные игры «Падушачка» и «Явар, яваровы люди», а на завершение пили ароматный чай со сладостями и участвовали в фотосессии, с удовольствием демонстрируя изготовленные собственными руками праздничные открытки, посвященные Спасу.

Их искреннее, только что выученное белорусское «Дзякуй!» («спасибо») стало действительной наградой сотрудникам ЦБК, которые подготовили и провели эти полезные и интересные встречи с подрастающим поколением.



Центр белорусской культуры