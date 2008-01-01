В Даугавпилсе уберут брошенные машины

Новости Общество | 19 августа 2020 | 19:08

LR4 LR4

В Даугавпилсе займутся уборкой брошенных машин. Сейчас в городе насчитывается около двух десятков автомобилей, стоящих на постоянном приколе. У большинства сняты номера, выбиты стекла, с некоторых сняты колёса. Раньше, как объяснили в самоуправлении, у города не было чётких правил, что делать с брошенными машинами. Сейчас эти функции делегировали полиции самоуправления, сообщает Латгальская студия Латвийского радио 4.

Сейчас в Даугавпилсе около 20 брошенных машин. Часть из них стоит во дворах годами. Ненужные автомобили создают неудобства в основном жителям дворов, где они брошены. К примеру, в микрорайоне Новый Форштадт недалеко друг от друга стоят два авто без номеров с выбитыми стёклами, одна без колёс. Местные жители ждут, когда их уберут.

Виктор, говоря о брошенной машине, стоящей в районе улиц Пиекрастес и Резекнес на Новом Форштадте, отметил, что при желании можно было бы и своими силами убрать машину.

«Она сколько лет стоит. Её подожгут и сгорят вот эти машины. Люди, которые тут живут, не думают об этом. В старое время она давно бы сгорела. Эту машину давно пора отсюда. На ночь то машины ставят. Подожгут пацанята и сгорят остальные машины», - опасается Виктор.

Ливия, также, проживающая рядом, не понимает, почему машину не убирают ни самоуправление, ни владелец.

«Там ещё одна во дворе стоит с выбитыми стёклами. Почему так? Не знаю. Где хозяева? Уехали или денег нет. Ну хотя бы в металлом сдали, получили бы хоть 50 евро. Хотя бы чисто было», - сетует женщина.

Председатель городской думы Даугавпилса Игорь Прелатов объяснил, что жители чаще жалуются в самоуправление и беспокоится за безопасность детей:

«Жители постоянно жалуются, что ребятишки разбивают окна, начинают играть в машине и на машине. Это также можно использовать для поджога, поэтому решил отреагировать и выдвинуть вопрос на заседании думы, потому что юридический отдел сказал, что необходимо делегировать эту функцию, дать полномочия на транспортировку таких средств».

Функцию уборки делегировали муниципальной полиции, так как раньше в городе не было протокола вывоза заброшенных машин. Сейчас в самоуправлении оформляют юридические детали, продолжает мэр Даугавпилса Игорь Прелатов.

«Сейчас мы нашли деньги внутри бюджета муниципальной полиции, поэтому в скором времени по городу начнут производить эвакуацию брошенных транспортных средств. Необходимо пройти бюрократическую процедуру, обозначить эти машины, наклеить предупредительные листы и после пришествия этого срока машины будут эвакуировать», - пояснил мэр.

В предупреждении укажут, что машину убрать нужно в течение 15 дней, если есть техосмотр. И за 34 дня, если нет техосмотра. Если владелец не отозвался, то машину вывезут на штрафстоянку. Игорь Прелатов отмечает, что выход на владельцев – это первая задача, а затем крайние меры.

«Муниципальная полиция старается выйти на хозяев, но часто кто-то умер и не вступил в наследство, либо уехал за границу и оставил бесхозно своё транспортное средство», - говорит мэр.

Стоимость вывоза одной машины около 100 евро и расходы на эвакуацию должен оплатить владелец, если получится его найти.

LSM