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Новости Общество | 19 августа 2020 | 19:04

В даугавпилсских школах появятся термокамеры

D-fakti.lv

Самоуправление Даугавпилса приняло решение установить в 18 школах термокамеры, позволяющие бесконтактно измерять температуру сразу у нескольких десятков человек. Эта мера направлена на борьбу и с пандемией коронавируса и сезонными эпидемиями гриппа.

«Мы собираемся закупить около 30 таких камер, потому что некоторые школы будут открывать дополнительные входы в здания, чтобы дети и взрослые в определенное время не толпились все у одних дверей. Сейчас идет процедура закупки, думаю, не позже середины октября термокамеры будут установлены. Они фиксируют температуру у входящих людей — не надо специально останавливаться, приближать лоб, снимать очки и т. д. Полученные данные выводятся на компьютер, и дальше школьная медсестра разбирается с каждым конкретным случаем. Конечно, не всякое повышение температуры означает серьезное заболевание, но, повторяю — дальше все решат уже медицинские работники и педагоги, если речь идет о детях. Взрослые же сами задумаются и оценят свое здоровье», — пояснил Rus.Lsm.lv заместитель председателя Даугавпилсской городской думы Янис Дукшинский.

На этой неделе идет приемка школ, с каждым директором обсуждается план организации учебного процесса в новых условиях. «Есть разные нюансы. Некоторые школы планируют часть занятий проводить удаленно, используя полученный весной опыт. Будут изменения в организации питания школьников, могут измениться количество и длительность перемен. Главное — избежать большого скопления людей на малых пространствах», — добавил Дукшинский.

Однако, начать учебный год все школы Даугавпилса намерены «вживую» — торжественными линейками на свежем воздухе, сообщила, в свою очередь, руководитель городского Управления образования Марина Исупова.

Запланирован и общегородской праздник, посвященный Дню знаний, он пройдет 1 сентября в парке Дубровина с 12:00 до 22:00. В программе – концерты, творческие мастерские и вечерняя дискотека. Традиционная августовская конференция учителей в этом году состоится 26 августа с 10:30 до 13:30 — строго в режиме онлайн.

LSM

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