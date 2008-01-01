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Новости Происшествия | 19 августа 2020 | 14:47

В Латгалии под колесами грузовика погиб велосипедист

Пресс-фото

В поселке Свента Даугавпилсского края в автоаварии погиб человек, - сообщает пресс-служба Государственной полиции.

Грузовик с полуприцепом, которым управлял мужчина 1972 года рождения, столкнулся с велосипедом. Велосипедист - мужчина 1943 года рождения, погиб на месте ДТП.

По факту аварии возбуждено уголовное дело.

Госполиция выясняет обстоятельства происшествия.

D-fakti.lv

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