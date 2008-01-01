19 августа
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Сегодня вам придется прятать истинные чувства за старательно нарисованной улыбкой. Все, что думаете о том или ином человеке сможете сказать вслух несколько позже.
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Происшествия | 19 августа 2020 | 14:47
В Латгалии под колесами грузовика погиб велосипедист
В поселке Свента Даугавпилсского края в автоаварии погиб человек, - сообщает пресс-служба Государственной полиции.
Грузовик с полуприцепом, которым управлял мужчина 1972 года рождения, столкнулся с велосипедом. Велосипедист - мужчина 1943 года рождения, погиб на месте ДТП.
По факту аварии возбуждено уголовное дело.
Госполиция выясняет обстоятельства происшествия.
D-fakti.lv
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