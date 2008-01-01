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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Культура | 19 августа 2020 | 14:42
В Даугавпилсе выступят Паулс, Осокин, Антоненко и другие звезды
В сентябре в Даугавпилсе стартует традиционный фестиваль музыки и искусств ReStArt. «Слава Богу, наш фестиваль осенний. Будь он весенним или летним — пришлось бы отменить, а так, я надеюсь, всё получится», — сказал Rus.Lsm.lv организатор ReStArt, композитор и музыкант Айвар Брок.
Первая выставка фестиваля откроется 11 сентября, но официальным открытием станет праздник улицы Ригас — центральной улицы Даугавпилса. Он состоится 12 сентября. Продлится нынешний, девятый по счету, фестиваль до 22 октября.
«Программа уже почти полностью готова. В этом году мероприятий меньше, чем в предыдущие годы. Тогда было 20-25, сейчас 15-16. С коронавирусом это никак не связано, средства были заложены в городской бюджет в прошлом году, тут ничего не изменилось — ни больше, ни меньше. Я могу грустно пошутить: коронавирус нам немного помог переставить акценты — не будет зарубежных музыкантов, зато к нам приедут наши звезды, по крайней мере, все они родились в Латвии, а дальше — у каждого своя история. Даугавпилсские исполнители тоже активно будут участвовать в фестивале, это важно для их развития, им нужна поддержка слушателей. Мой оркестр Daugavpils Sinfonietta выступит дважды», — пояснил А. Брок.
В сентябре запланированы концерт «Южные акварели» с участием Раймонда Паулса, биг-бенда Латвийского Радио и солистов Дауманта Калниньша и Анце Краузе; вечер пианиста Андрея Осокина, на котором прозвучит музыка Бетховена, и выступление популярной группы Tautumeitas. В октябре в Даугавпилсе выступят пианист Рейнис Зариньш, прославленный тенор Александр Антоненко, певица Динара Рудане.
ReStArt — это не только концерты, но и выставки. По многолетней традиции в рамках фестиваля пройдет международный симпозиум живописи, посвященный Марку Ротко, его итоговая выставка откроется 25 сентября — в день рождения мэтра абстрактного экспрессионизма. Также в Арт-центре им. М. Ротко начнет работу экспозиция известной латвийской художницы Иевы Царуки, а в Даугавпилсском краеведческом и художественном музее будут выставлены произведения Романа Суты и Александры Бельцовой из фондов Национального художественного музея. И это еще не всё…
«Я не верю, что этот вирус вернется. Будем соблюдать все меры предосторожности, и всё будет хорошо», — заключил организатор фестиваля.
Полная программа IX фестиваля музыки и искусств ReStArt в ближайшее время будет доступна на домашней странице Даугавпилсской городской думы.
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