Даугавпилсская крепость: ROTHKO перенесут, два памятника установят

Новости Общество | 19 августа 2020 | 14:37

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В конце прошлой недели состоялось совместное заседание Совета Даугавпилсской крепости и градостроительной комиссии самоуправления. Было принято решение об установке в этом году двух памятных знаков, а также о переносе арт-объекта ROTHKO с крепостных валов в другое место, рассказал Rus.Lsm.lv управляющий Даугавпилсской крепостью Янис Островский.

«Первый знак посвящается иезуитскому храму, который находился на территории крепости. Мы хотели установить памятный знак на том месте, где стоял храм, но увы: в данный момент это частная территория, и ее собственник отказался вести с нами переговоры. Мы нашли другое место — где земля принадлежит самоуправлению. Есть уже конкретное предложение от одного художника, но оно еще будет обсуждаться, будем советоваться с коммунальными службами — им устанавливать. Деньги на этот объект среды в бюджете города есть, планируем установить до конца года», — пояснил Я. Островский.

Иезуитский храм был построен в первой половине XVIII века. В начале XIX-го он стал православным, а в 20-ые годы прошлого века — многоконфессиональным: храм разделили на три части, в нем могли молиться лютеране, католики и православные. Собор сильно пострадал во время Второй мировой войны, и в 50-ые годы его развалины были демонтированы и убраны. Сейчас в Даугавпилсской крепости установлена табличка, рассказывающая историю храма.

«Второй знак будет посвящен последним узникам Даугавпилсского гетто. Они находились в Даугавпилсской крепости с мая 1942-го по октябрь 1943 года, работали в мастерских. Осенью 1943-го оставшихся в живых отправили в Ригу и в Эстонию; осенью 1944-го последних узников Даугавпилсского гетто на пароходах доставили в Польшу и распределили по разным лагерям. Выжили примерно 100 евреев, часть из которых вернулась в Даугавпилс. У Даугавпилсской еврейской общины были некоторые разногласия по поводу места установки памятного знака, но они преодолены, знак также будет находиться на муниципальной земле», — уточнил управляющий Крепостью.

Созданный в 2015 году в рамках Первого международного симпозиума скульптуры арт-объект ROTHKO решили перенести с крепостных валов в конец автостоянки на улице Даугавас, предварительно отреставрировав.

«Директор Арт-центра имени Марка Ротко Марис Чачка не возражает против переноса. Мое же мнение такое: крепостные валы сами по себе — исторический памятник, и не стоит размещать на них какие-либо арт-объекты. Всем художественным произведениям найдется место в Крепости — она у нас большая», — подытожил Островский.

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