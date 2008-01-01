Во второй половине недели ожидаются ливни и грозы — прогноз

Новости Латвия | 17 августа 2020 | 14:34

D-fakti.lv D-fakti.lv

На этой неделе погода будет в основном солнечной и теплой, временами жаркой. Однако с середины недели возможны грозы, свидетельствуют прогнозы.

В понедельник и во вторник везде будет солнечно и сухо, в среду во второй половине дня местами на юге страны появятся грозовые тучи. Но уже в четверг во многих регионах пройдут кратковременные дожди, солнца будет меньше. В пятницу в большинстве регионов вновь будет ясно, а в выходные кратковременные грозовые ливни пройдут практически повсеместно.

Каждый день после обеда воздух будет прогреваться до +22... +29 градусов. Исключением станет более пасмурный и дождливый четверг — столбик термометра не поднимется выше +20... +25 градусов.

Ночи в начале недели будут прохладными, температура местам опустится до +10 градусов. Однако с ночи на четверг станет теплее — минимум +11... +18 градусов.

LSM