Ушли в мир иной...

Скорпион

24 октября

- 22 ноября

Сегодня у вас будет возможность выбора, однако выбирать, очевидно, придется между "плохо" и "еще хуже". Впрочем, это еще не причина для расстройства - вы по крайней мере будете знать, с чем столкнетесь.