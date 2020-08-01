19 августа
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Сегодня у вас будет возможность выбора, однако выбирать, очевидно, придется между "плохо" и "еще хуже". Впрочем, это еще не причина для расстройства - вы по крайней мере будете знать, с чем столкнетесь.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 19 августа 2020 | 14:32
Ушли в мир иной...
С 12 по 18 августа 2020 года в Даугавпилсском загсе было выдано 13 справок о смерти.
В мир иной ушли:
Abuladze Genādijs (19.03.1950 - 11.08.2020)
Antonova Jevdokija (03.04.1934 - 13.08.2020)
Gibovska Broņislava (18.11.1931 - 17.08.2020)
Komļeva Anna (02.08.1924 - 16.08.2020)
Lipinska Olga (04.04.1929 - 14.08.2020)
Makejevs Grigorijs (06.09.1942 - 15.08.2020)
Nipāne Staņislava (20.02.1927 - 11.08.2020)
Ņikitina Sofija (08.08.1948 - 12.08.2020)
Puodžjukiene Jadviga (02.03.1940 - 18.08.2020)
Razumovskis Igors (24.07.1968 - 17.08.2020)
Tatarinoviča Janīna (21.01.1960 - 15.08.2020)
Tihonova Lidija (20.05.1938 - 14.08.2020)
Timošenko Tamāra (08.02.1947 - 12.08.2020).
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