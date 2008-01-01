Вакансии Даугавпилсского агентства занятости

Новости Общество | 19 августа 2020 | 14:30

На 17 августа 2020 года в Даугавпилсском филиале Государственного агентства занятости были зарегистрированы свободные места по более чем 100 профессиям.

Вакансии:

- автомеханики;

- автослесари;

- автоэлектрики;

- администраторы отеля;

- архитектор;

- арт – терапевты;

- ассистент проекта;

- бармен;

- бетонщики;

-бухгалтер

- ветеринар;

- водитель автомобиля;

- водитель автопогрузчика;

- водители грузовых автомобилей;

- водители асфальтоукладчика;

- водители катка;

- водитель такси;

- водитель трактора;

- водители тракторной техники;

- водители экскаватора;

- врачи;

- главные бухгалтера;

- гладильщик;

- дамские парикмахеры;

- дояры (Вайкуляны, Ликсна);

- дорожные мастера;

- забойщик скота;

- закройщик;

- жестянщики;

- изготовители мясных продуктов;

- инженер-механик систем отопления, вентиляции и охлаждения;

- инженер мехатроники (работа в Ливанах);

- инженер радиоэлектроники (работа в Ливанах);

- инженер-проектировщик;

- инженер–строитель;

- инженеры-электрики;

- интервьюер;

- инспектора по пособиям;

- испытатель (металлообработка / машиностроение);

- каменщики;

- карьерный консультант;

- контролеры швейного производства;

- конструктор;

- комплектовщик;

- коммерческий директор;

- коптильщик мяса;

- кровельщики;

- лаборант;

- логопеды;

- маляры;

- маркировщик изделий (работа в Риге);

- мастер по ремонту сельскохозяйственной техники (Вайкуляны, Ликсна);

- мастер по маникюру;

- мастера швейного производства;

- мебельщик;

- механик в цех;

- медсестра в дошкольное учебное заведение;

- механики электромеханического оборудования;

- механик оборудования по деревообработке;

- монтажники вентиляционных систем;

- монтажники строительных конструкций;

- монтажники труб;

- мотажник жалюзей;

- мойщик;

- мостовщики;

- мясники (работа в Германии);

- нормировщик;

- няня;

- обработчики рыбы;

- оператор ввода данных;

- операторы дорожного катка;

- операторы металлообрабатывающих станков с ЧПУ;

- операторы пескоструйного оборудования;

- операторы по резке металла;

- операторы покраски металла (работа в Риге);

- оператор по приготовлению химических веществ/экстрактов (работа в Ливанах);

- оператор по производству пиломатериалов;

- операторы по производству продуктов питания (работа в Риге);

- операторы станков металлообработки;

- оператор литейного оборудования;

- отделочники;

- официанты;

- операторы асфальтоукладчика;

- операторы по производству белья;

- парикмахеры;

- пильщики леса;

- плиточники;

- плотники;

- повары;

- помощники повара;

- преподаватель на курсах парихмахеров;

- портной;

- продавцы на рынке;

- программисты;

- продавцы-консультанты;

- продавцы в магазин розничной торговли;

- работники по уходу;

- работники склада;

- рабочие на складе (работа в Риге);

- работник на кухне;

- работник в приют для животных;

- разнорабочие;

- резчик металла;

- ремонтные рабочие;

- руководитель автосервиса;

- руководитель подразделения организации труда;

- руководитель участка монтажа оптических электронных устройств (работа в Ливанах);

- руководитель смены;

- руководитель по продажам;

- руководители проекта;

- руководитель школьного кружка;

- рубщики мяса (“обвальщики”);

- руководитель предприятия (металлообработка);

- руководители строительных работ;

- сантехники;

- сварщики;

- секретарь – делопроизводитель;

- сезонные рабочие в сельском хозяйстве;

- сельскохозяйственные рабочие;

- скотники;

- слесари;

- слесари судоремонта (работа в Риге);

- слесари монтажных работ;

- слесарь металлоконструкций;

- слесари подвижного состава;

- сметчик;

- специалист по моделированию одежды;

- специалист электронного оборудования;

- специалисты по обслуживанию клиентов;

- специалист систем управления качества (работа в Ливанах);

- специалист коммерческой деятельности;

- специалисты по продажам;

- специалисты по уходу;

- стоматолог;

- столяр;

- строители;

- строительные рабочие;

- сортировщик;

- тестировщик информационных систем;

- технический директор;

- технолог (металлообработка и машиностроение);

- технолог продуктов питания;

- токарь;

- уборщик;

- укладчик кабеля;

- учителя английского языка;

- учителя домоводства;

- учителя дошкольного образования;

- учитель истории;

- учитель информатики;

- учитель латышского языка и литературы;

- учителя математики;

- учитель истории;

- учитель спорта;

- учителя-логопеды;

- учитель музыки;

- финансовый аналитик;

- фрезировщики;

- швеи;

- штукатуры;

- экономисты;

- электрики;

- электромеханики лифтов;

- электромонтёры;

- электрослесари;

- электрослесарь контрольно-измерительных приборов и автоматики;

- эрготерапевты;

- член правления;

- юрист;

- чистильщик промышленного оборудования.



Информация о вакансиях:

- Даугавпилсский филиал ГАЗ, тел. 65434561, 25685858

- www.nva.gov.lv => CV/Vakanču portāls



Для работодателей:

• размещение информации о свободных рабочих местах - тел. 20243873, 25781411, 25714617

Чтобы во время первых четырех месяцев трудовых отношений компенсировать расходы на транспорт или аренду жилого помещения вдали от места жительства трудоустроившимся лицам, Даугавпилсский филиал ГАЗ призывает работодателей активнее регистрировать вакансии на домашней страничке ГАЗ https://cvvp.nva.gov.lv или в любом филиале ГАЗ по предварительной записи.

Подробная информация по тел. 65430144, 25781412.



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