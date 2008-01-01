На главной площади Даугавпилса состязались силачи

Новости Спорт | 19 августа 2020 | 14:27

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В воскресенье, 16 августа, в Даугавпилсе прошли международные соревнования силачей STIHL BALTIJAS KAUSS-2020. Весь пьедестал заняли латвийские спортсмены.

В состязаниях приняли участие 12 атлетов из Латвии, Литвы и Эстонии. Несколько часов они таскали и поднимали разнообразные тяжести и даже пытались поднять автомобиль (ņj получилось далеко не у всех). В перерывах между дисциплинами проводились конкурсы для зрителей. Борьба была напряженной и жаркой во всех смыслах — на солнце температура воздуха доходила до 40 градусов.

В итоге весь пьедестал заняли спортсмены из Латвии: победил Дидзис Зариньш, второе место занял Янис Шлецкус, третье — Оскар Мартужанс.

Соревнования поддержали Даугавпилсская городская дума, Управление спорта и многочисленные спонсоры.

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