19 августа
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Иманта, Мелания / Спас, Спасий
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Сегодня ваши планы пойдут насмарку, но вы этому только порадуетесь. Вы будете весьма удачливы во всем, что касается нежных чувств и прочих приятных мелочей.
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Спорт | 19 августа 2020 | 14:27
На главной площади Даугавпилса состязались силачи
В воскресенье, 16 августа, в Даугавпилсе прошли международные соревнования силачей STIHL BALTIJAS KAUSS-2020. Весь пьедестал заняли латвийские спортсмены.
В состязаниях приняли участие 12 атлетов из Латвии, Литвы и Эстонии. Несколько часов они таскали и поднимали разнообразные тяжести и даже пытались поднять автомобиль (ņj получилось далеко не у всех). В перерывах между дисциплинами проводились конкурсы для зрителей. Борьба была напряженной и жаркой во всех смыслах — на солнце температура воздуха доходила до 40 градусов.
В итоге весь пьедестал заняли спортсмены из Латвии: победил Дидзис Зариньш, второе место занял Янис Шлецкус, третье — Оскар Мартужанс.
Соревнования поддержали Даугавпилсская городская дума, Управление спорта и многочисленные спонсоры.
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