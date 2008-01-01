В Даугавпилсе вновь соревновались «драконы». Победили хозяев

Новости Спорт | 19 августа 2020 | 14:07

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На озере Большие Стропы 15 августа во второй раз прошли международные соревнования по гребле на лодках класса «Дракон». В них приняли участие 572 человека из Латвии и Литвы. Для сравнения: в прошлом году участников было чуть более 400, а в этом было бы еще больше, если бы не происки коварного коронавируса.

«Состязались 26 команд из Даугавпилса, Риги, Вильнюса, Висагинаса. Мы ждали поляков, несколько недель назад сильные польские гребцы участвовали в соревнованиях в Висагинасе, но к нам приехать не смогли – в Польше новая сильная вспышка заболеваемости. В гонках на Стропском озере приняли участие шесть женских и шесть мужских команд, также 14 смешанных – среди них мы выделили группу тех, чей опыт в гребле более года, и тех, кто занимается менее года», - рассказал Rus.Lsm.lv один из организаторов соревнований, член Латгальского центра водных видов спорта Dinaburg Олег Гедзюн.

Лодки-драконы (драгонботы) — это 20-местное каноэ с головой дракона и хвостом. Впереди сидит барабанщик, чтобы задавать ритм гребцам, сидящим по десять человек с каждой стороны. На корме находится рулевой. В остальном это — гонки на каноэ, в которых в зависимости от подготовки участников преобладает либо спортивный дух, либо царит настроение хорошего коллективного отдыха. История «драконьих» гонок началась несколько тысячелетий назад в Китае, где дракон - символ добра и единства нации.

Итоги таковы. У мужчин победила команда Dinaburg, у женщин – тоже Dinaburg, свой, женский. В группе смешанных команд Mix-profi (опыт в гребле более года) не было равных Dinaburg Extra, среди же новичков Mix-amatieri (опыт менее года, и таких собралось 11 команд) лучшей стала команда Даугавпилсской муниципальной полиции Dragons police.

Соревнования организовал Латгальский центр водных видов спорта Dinaburg при поддержке Даугавпилсской городской думы, Управления спорта и Латвийской федерации каноэ.

LSM