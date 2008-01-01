19 августа
Именины:
Иманта, Мелания / Спас, Спасий
Гороскоп на день
Рак
22 июня
- 22 июля
Сегодня вы вряд ли будете способны сделать что-то серьезное. Зато рассмешить сможете кого угодно и без особых усилий.
Источник: ignio.com
- День
- 22 .. 24 C
- Вечер
- 16 .. 18 C
- Ветер
- 1 .. 3 м/с
- Ночь
- 15 .. 17 C
- Утро
- 16 .. 18 C
- Ветер
- 1 .. 3 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1853 ()
|GBP
|0.9062 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|87.15 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Какие темы вы обсуждаете с близкими?
Популярные статьи
Мара Низинская: "О Главлите и свободе печати"
Давным-давно, в советские времена, редактор, уходя в отпуск, всегда доставал из сейфа небольшую книж ... {3}
3. Приглашают принять участие в игре «По следам Гекеля»
4. Выставка конкурса «Премия Язепса Пигозниса в области латвийской пейзажной живописи»
5. «Партию действий» по Латгалии ведёт обеспеченная юрмальчанка
6. В Латгалии граждане Беларуси проголосовали за президента Лукашенко, в Риге – за Тихановскую
7. Во время праздника в Аглоне соблюдайте дистанцию и не пейте из заброшенных колодцев — советы SPKC паломникам
8. Возле Лудзы микроавтобус переехал лежавшего на дороге человека
9. Прохладно, но без дождей — прогноз погоды на неделю
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Спорт | 19 августа 2020 | 14:07
В Даугавпилсе вновь соревновались «драконы». Победили хозяев
На озере Большие Стропы 15 августа во второй раз прошли международные соревнования по гребле на лодках класса «Дракон». В них приняли участие 572 человека из Латвии и Литвы. Для сравнения: в прошлом году участников было чуть более 400, а в этом было бы еще больше, если бы не происки коварного коронавируса.
«Состязались 26 команд из Даугавпилса, Риги, Вильнюса, Висагинаса. Мы ждали поляков, несколько недель назад сильные польские гребцы участвовали в соревнованиях в Висагинасе, но к нам приехать не смогли – в Польше новая сильная вспышка заболеваемости. В гонках на Стропском озере приняли участие шесть женских и шесть мужских команд, также 14 смешанных – среди них мы выделили группу тех, чей опыт в гребле более года, и тех, кто занимается менее года», - рассказал Rus.Lsm.lv один из организаторов соревнований, член Латгальского центра водных видов спорта Dinaburg Олег Гедзюн.
Лодки-драконы (драгонботы) — это 20-местное каноэ с головой дракона и хвостом. Впереди сидит барабанщик, чтобы задавать ритм гребцам, сидящим по десять человек с каждой стороны. На корме находится рулевой. В остальном это — гонки на каноэ, в которых в зависимости от подготовки участников преобладает либо спортивный дух, либо царит настроение хорошего коллективного отдыха. История «драконьих» гонок началась несколько тысячелетий назад в Китае, где дракон - символ добра и единства нации.
Итоги таковы. У мужчин победила команда Dinaburg, у женщин – тоже Dinaburg, свой, женский. В группе смешанных команд Mix-profi (опыт в гребле более года) не было равных Dinaburg Extra, среди же новичков Mix-amatieri (опыт менее года, и таких собралось 11 команд) лучшей стала команда Даугавпилсской муниципальной полиции Dragons police.
Соревнования организовал Латгальский центр водных видов спорта Dinaburg при поддержке Даугавпилсской городской думы, Управления спорта и Латвийской федерации каноэ.
Добавить комментарий