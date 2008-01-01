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Новости Латвия | 19 августа 2020 | 14:34

На следующей неделе ожидается похолодание

D-fakti.lv

В ближайшие дни местами ожидается кратковременный дождь и раскаты грома, а на следующей неделе — похолодание, прогнозируют синоптики.

Максимальная температура во второй половине этой недели составит +21..+29 градусов, а на следующей неделе она понизится до +18..+24 градусов. При этом под влиянием облаков и ветра ночи на следующей неделе, возможно, будут теплее, чем на этой.

Дождь в ближайшие дни наиболее вероятен в Курземе. Возможно, холодный атмосферный фронт, который надвигается с запада, в воскресенье принесет более обширные осадки.

Ожидается, что в следующие четыре недели в Латвии температура воздуха будет немного выше нормы, а количество осадков будет переменным.

LSM

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