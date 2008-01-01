19 августа
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Сегодня вам придется прятать истинные чувства за старательно нарисованной улыбкой. Все, что думаете о том или ином человеке сможете сказать вслух несколько позже.
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 19 августа 2020 | 14:34
На следующей неделе ожидается похолодание
В ближайшие дни местами ожидается кратковременный дождь и раскаты грома, а на следующей неделе — похолодание, прогнозируют синоптики.
Максимальная температура во второй половине этой недели составит +21..+29 градусов, а на следующей неделе она понизится до +18..+24 градусов. При этом под влиянием облаков и ветра ночи на следующей неделе, возможно, будут теплее, чем на этой.
Дождь в ближайшие дни наиболее вероятен в Курземе. Возможно, холодный атмосферный фронт, который надвигается с запада, в воскресенье принесет более обширные осадки.
Ожидается, что в следующие четыре недели в Латвии температура воздуха будет немного выше нормы, а количество осадков будет переменным.
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