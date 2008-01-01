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Побалуйте себя сегодня. Постарайтесь усладить собственную особу насколько возможно более разнообразно и полно. Так, чтобы назавтра трудно было вспомнить о происшедшем.
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Политика | 14 августа 2020 | 22:41
Глава Центра белорусской культуры: «Мы переживаем, плачем и не понимаем…»
«Мы охвачены эмоциями, растеряны. Недоумение, боль и страх в последние дни царят в наших сердцах, но мы не теряем надежду на победу здравого смысла». Такими словами Жанна Романовская, директор Центра белорусской культуры Даугавпилса и председатель национально-культурного общества «Уздым», описала Rus.Lsm.lv состояние белорусов Даугавпилса.
«В последние дни мне часто задают вопрос, за кого я голосовала на выборах президента Беларуси. Сразу уточню: большинство из 65-тысячной белорусской диаспоры Латвии не голосовало на выборах президента Республики Беларусь, поскольку не является ее гражданами. Латвийские белорусы — это граждане и неграждане Латвии, граждане России и, наверное, самая малая часть — это именно граждане Беларуси.
Я этническая белоруска и гражданка Латвии, и я с болью и тревогой наблюдаю за событиями в Беларуси и, конечно, не могу оставаться безучастной. На любимой и благополучной Родине, пережившей столько страданий в войнах, в мирное время пролилась кровь, начались насилие, вражда и ненависть среди населения…
У большинства белорусов Латвии очень тесные связи с этнической родиной, там живут родственники и друзья, там остались школы и институты, находятся могилы предков. Поэтому сказать, что нас не касается, что происходит в соседнем государстве — это откровенное лукавство. Мы все пристально наблюдаем за ситуацией в Беларуси — из Латвии, поскольку граница закрыта из-за пандемии коронавируса. Информацию получаем из разных источников: кто-то звонит белорусским родственникам, кто-то смотрит телеканал Беларусь-24, у кого-то есть белорусское радио, но все-таки основной ресурс — это Интернет.
Мы всем сердцем любим Беларусь, волнуемся, переживаем, плачем, однако искренне не понимаем, что в реальности там происходит, поэтому настроение последних дней — растерянность, недоумение, страх, незнание, как реагировать.
Пока эмоции преобладают над способностью анализировать.
Очень надеюсь, что с прагматичной осторожностью, здравым смыслом и Божьей помощью белорусы сами решат свои внутренние проблемы. А мы, не принимая и не осуждая ни одну из сторон конфликта, будем молиться — за мир и стабильность в независимой Беларуси. За белорусский народ, его единство и согласие. И, пожалуйста, не делайте из Беларуси монстра!», — поделилась c Rus.Lsm.lv лидер даугавпилсских белорусов.
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