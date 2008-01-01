На празднике в Аглоне верующие проявили благоразумие

Новости Общество | 17 августа 2020 | 13:59

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Во время праздника Вознесения Девы Марии в Аглоне, отмечавшегося 15 августа, посетители с пониманием отнеслись к эпидемиологическим требованиям, сообщает Латгальская студия Latvijas radio. Картина в этом году была непривычная: всего 3000 паломников вместо привычной толпы в 10 с лишним тысяч, вход по пропускам, вокруг — полиция, земессарги и военные.

Главную мессу провел архиепископ Петар Антунс Раич — посол Папы Римского в странах Балтии. Как уже сообщалось, архиепископ латвийской Римско-католической церкви Збигнев Станкевич вынужденно отсутствовал: ему предписано соблюдать самоизоляцию. Он прислал верующим видеопоздравление.

По отзывам самих паломников, малочисленность людей на празднике казалась непривычной, но атмосфера была спокойной, и они могли предаться молитвам без помех.

Для организации потока посетителей сакральную площадь перед Аглонской базиликой разделили на сектора.

По словам представителей Земессардзе, помогавших обеспечивать общественный порядок, оба праздничных дня прошли спокойно, без происшествий. Люди без возражений соблюдали правила, введенные в публичных местах из-за коронавирусной инфекции, и указания организаторов церковного празднества.

LSM