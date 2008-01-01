12 августа
Международный день молодежи
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Вам нужен кто-то, кто вдохновил бы вас на великие дела. В крайнем случае это может оказаться книжный или киношный персонаж, хотя это и маловероятно.
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Новости Общество | 12 августа 2020 | 17:26
Приглашают принять участие в игре «По следам Гекеля»
22 августа 2020 года в Даугавпилсской крепости будет отмечаться 210 лет со дня утверждения плана крепости. В рамках мероприятия в крепости будет организована фото-ориентировочная игра «По следам Гекеля».
Во время игры «По следам Гекеля» участникам нужно будет искать объекты, которые будут изображены на карте, сфотографироваться на их фоне, а также выполнить различные задания. Во время игры участники смогут ознакомиться с наследием инженера - полковника Егора Фёдоровича Гекеля, который в 1810 году утвердил план строительства Динабургской крепости.
Игра начнется после торжественной церемонии открытия Николаевских ворот (11:30) и полуденного пушечного выстрела (12:00).
С 12:30 до 15:00 в кордегардии 1-го набережного люнета (ул. Даугавас 34) участники смогут получить специальные ориентировочные карты и стартовать в игре.
Зарегистрироваться на игру могут команды до 5 человек. Несмотря на то, что количество участников в команде ограничено, записаться можно и с меньшем количеством человек, но в таком случае команды могут быть объединены организаторами.
Для участия в игре, команде будет необходим хотя бы один мобильный телефон (обязательно заряженный) с подключением к интернету и встроенной фотокамерой, удобная и подходящая одежда для прогулок, хорошее настроение, а так же желание узнать историю создания плана Динабургской крепости и ее укреплений.
Подать заявку для участия можно до 20 августа (до 12:00) перейдя по ссылке: https://ej.uz/qub2 и заполнив анкету.
Процесс регистрации может быть прекращен раньше указанного срока, если наберется максимальное количество участников – 150 человек.
В заявке нужно будет указать название команды, количество участников, имена, фамилии, возраст (участникам, не достигшим 12-летнего возраста необходимо сопровождение взрослых), номер телефона, а также выбранное время старта.
В ходе игры команды будут собирать пункты. В свою очередь те, кто наберет максимальное количество пунктов, смогут получить подарки от туристических объектов Даугавпилса.
Более подробную информацию об участии в игре фото-ориентирования можно получить позвонив по номерам телефонов: +371 65424043, +371 26444810 или написав на э-почту cietoksnis@daugavpils.lv.
Участие в игре – бесплатное.
Игру организует Центр культуры и информации Даугавпилсской крепости, в сотрудничестве с Даугавпилсским клубом ориентирования «Stiga».
Организатор мероприятия сообщает, что во время проведения мероприятия будет вестись фото- и/или видеосъёмка. Полученные материалы могут быть использованы для публичного освещения и информирования общественности.
Daugavpils.lv
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