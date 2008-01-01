Выставка конкурса «Премия Язепса Пигозниса в области латвийской пейзажной живописи»

Новости Культура | 12 августа 2020 | 17:25

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В пятницу, 14 августа в 16.00 в Даугавпилсском краеведческом и художественном музее состоится открытие выставки «Премия Язепса Пигозниса в области латвийской пейзажной живописи ».

«Премия Язепса Пигозниса в области латвийской пейзажной живописи» проводится уже в шестой раз. На этот раз в конкурсе приняло участие 180 художников, которые представили на рассмотрение жюри 327 работ. Работы оценивало компетентное жюри - победитель конкурса 2019 года, художник Нугзар Паксадзе, искусствовед Ингрида Буране, художник Хельга Яксоне, куратор экспозиций и выставок Прейльского музея истории и прикладного искусства. Отбор конкурса проходил в два тура, в ходе которых для основной выставки было отобрано 92 картины.

Искусствовед и неоднократный член жюри конкурса Ингрида Буране подчеркивает: «Эта выставка - одно из самых продолжительных событий в живописи в нашей стране, поддержанное художниками и энтузиастами искусства.»

Вручение «Премии Язепса Пигозниса в области латвийской пейзажной живописи» было учреждено в 2015 году Рижской думой и Прейльской краевой думой в сотрудничестве с Рижской городской ассоциацией учреждений культуры, Правлением церкви Св. Петра, Прейльским музеем истории и прикладного искусства, Латвийской академией наук, Латвийской академией художеств, режиссером Янисом Стрейчсом, а также художниками Янисом Анманисом и Янисом Струпулисом. За свой вклад в латвийскую пейзажную живопись награду получили Робертс Музис, Сильва Линарте, Алдис Клявиньш, Янис Пливда и Нугзар Паксадзе. В этом году на соискание премии номинированы Байба Абелите, Агния Германе, Инга Юрова, Индулис Ландаус, Альбертс Паулиньш и Агра Ритиня. Победители конкурса будут объявлены 2 сентября на торжественном мероприятии в Центре культуры Прейльского края.

Выставку конкурса «Премия Язепса Пигозниса в области латвийской пейзажной живописи» можно будет увидеть в Даугавпилсском краеведческом и художественном музее с 14 августа по 15 сентября.

Daugavpils.lv