12 августа
Международный день молодежи
Именины:
Клара, Визма / Ангелина, Валентин, Герман
Гороскоп на день
Стрелец
23 ноября
- 21 декабря
Сегодня вас ожидает необходимость общаться с большим количеством людей. Возможно - это будет шумная вечеринка, может быть - что-либо иное. Если вы не хотите, или не можете быть душой общества в этот день, не чувствуйте неловкости - вы же не актер.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 12 августа 2020 | 17:24
Ушли в мир иной...
С 5 по 11 августа 2020 года в Даугавпилсском загсе было выдано 19 справок о смерти.
В мир иной ушли:
Aleksejevs Aleksandrs (27.08.1948 - 10.08.2020)
Bebriša Elizabeta (02.03.1935 - 04.08.2020)
Butrima Janīna (12.01.1930 - 10.08.2020)
Dambrova Broņislava (04.04.1935 - 08.08.2020)
Desjatņikovs Jurijs (20.05.1970 - 08.08.2020)
Iliško Pēteris (28.06.1950 - 09.08.2020)
Isajevs Vladimirs (28.04.1933 - 10.08.2020)
Jakubovska Jeļena (18.05.1930 - 07.08.2020)
Jankovskis Jānis (23.11.1952 - 10.08.2020)
Locika Tekla (24.04.1929 - 09.08.2020)
Ļevčenko Ludmila (10.08.1976 - 07.08.2020)
Motivāne Anna (20.09.1932 - 04.08.2020)
Pukinska Velta (02.08.1950 - 10.08.2020)
Raščevska Lūcija (10.05.1945 - 06.08.2020)
Smirnova Albīna (09.11.1939 - 09.08.2020)
Stepanovs Vasilijs (01.02.1956 - 09.08.2020)
Stoma Stefānija (12.02.1930 - 04.08.2020)
Trantovska Helēna (02.03.1930 - 09.08.2020)
Veigure Valērija (02.08.1934 - 05.08.2020).
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