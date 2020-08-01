Ушли в мир иной...

Стрелец

23 ноября

- 21 декабря

Сегодня вас ожидает необходимость общаться с большим количеством людей. Возможно - это будет шумная вечеринка, может быть - что-либо иное. Если вы не хотите, или не можете быть душой общества в этот день, не чувствуйте неловкости - вы же не актер.