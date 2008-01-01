В Латгалии граждане Беларуси проголосовали за президента Лукашенко, в Риге – за Тихановскую

Новости Политика | 10 августа 2020 | 16:11

Пресс-фото Пресс-фото

9 августа 2020 года в Республике Беларусь состоялись выборы президента государства. Впервые в истории страны выборная гонка сопровождалась мощной оппозиционной активностью и массовыми беспорядками, высокой явкой избирателей и длинными очередями к избирательным участкам, использованием силовых структур и спецсредств. В Латвии граждане РБ могли проголосовать в Даугавпилсе и Риге. Голосование прошло без эксцессов. Результаты выбора в разных регионах Латвии разнятся.

Кандидатами в президенты Республики Беларусь были зарегистрированы пятеро: действующий президент Александр Лукашенко; временно безработная, филолог, переводчица Светлана Тихановская; предприниматель, юрист Анна Канопецкая; общественный деятель, политолог Андрей Дмитриев; предприниматель и председатель Белорусской социал-демократическай партии «Грамада» Сергей Черечень. Большинство кандидатов – беспартийные, кроме С.Черечни.

Традиционно, избирательные участки базируются в дипломатических представительствах Республики Беларусь в Латвийской Республике: в Даугавпилсе – в Генеральном консульстве на ул.18 Новембра, 44, в Риге – в Посольстве РБ на ул.Езусбазницас, 12, а также избирательная комиссия выезжала в Вентспилс и Лиепаю.

Предварительное голосование началось 4 августа, и этим правом воспользовались многие. На избирательном участке в Риге работали наблюдатели, в Даугавпилсе их по обыкновению не было.

В день выборов, в воскресенье, в Риге образовалась очередь к избирательному участку, в Даугавпилсе такого не было, люди шли голосовать на протяжении всего дня. После обеда члены избирательной комиссии Генерального консульства выехали по трем адресам в разных микрорайонах города к гражданам РБ, которые по состоянию здоровья не могли сами прийти на избирательный участок, но хотели проголосовать. Самая старшая из электората – 1927 года рождения.

Самым молодым избирателям – по 18 лет. Вероника голосовала впервые в жизни, Анастасия тоже, но у нее в воскресенье было еще и день рождения! Члены избиркома по традиции поздравила молодых избирателей с первыми в их жизни выборами, вручив белорусские сувениры с национальной символикой.

Голосовали не только граждане Беларуси, проживающие в Латвии постоянно, но и те, кто приехал работать, в гости, туристы.

Результаты голосования в Даугавпилсе в процентах:

Александр Лукашенко – 55,5

Светлана Тихановская – 35,2

Анна Конапацкая – 3,3

Андрей Дмитриев – 1,6

Сергей Черечень – 1,1.

В свою очередь, по результатам голосования в Риге лидеры поменялись местами: за С.Тихановскую – 65,3%, за А.Лукашенко – 28,4%.

Общий итог голосования граждан Беларуси в Латвии по предварительной информации:

1. Светлана Тихановская – 58,64%

2. Александр Лукашенко – 34,34%

3. против всех – 3,02%

4. Анна Конапацкая – 1,69%

5. Андрей Дмитриев – 1,57%

6. Сергей Черечень – 0,60%.

Как сообщает БЕЛТА, ЦИК обновил предварительные данные о результатах голосования на выборах Президента Беларуси, сообщает БЕЛТА. Так, у действующего главы государства Александра Лукашенко 80,08% голосов (его поддержали 4 659 561 избиратель). За Светлану Тихановскую, по обновленным данным, проголосовали 10,09% (587 411), Анну Канопацкую - 1,68% (97 552), Андрея Дмитриева - 1,21% (70 613), Сергея Черечня - 1,15% (66 695), против всех - 4,6% (267 628). Число избирателей, принявших участие в голосовании, - 5 818 965. Явка в целом по стране составляет 84,27%. Самая низка явка - в Минске (67%), самая высокая – в Брестской области (92%).

С победой в выборах А.Лукашенко уже поздравили главы Китая, России, Казахстана, Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана, Кыргыстана.

Между тем, президент Латвии Эгил Левитс призвал компетентные международные организации оценить президентские выборы в Республике Беларусь на соответствие стандартам свободного и демократического голосования. Министерство иностранных дел Латвии заявило, что выборы президента Беларуси не соответствовали стандартам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), сообщает LSM.lv.



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