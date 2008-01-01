Во время праздника в Аглоне соблюдайте дистанцию и не пейте из заброшенных колодцев — советы SPKC паломникам

Новости Общество | 10 августа 2020 | 16:10

Пресс-фото Пресс-фото

Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC) призывает паломников, направляющихся в Аглону на праздник Вознесения Пресвятой Девы Марии, не забывать не только о мерах предосторожности в связи с Covid-19, но и других важных для сохранения хорошего самочувствия аспектах.

ЦПКЗ распространил ряд рекомендаций:

Covid-19. Во время праздника следует соблюдать дистанцию два метра между участниками. Если вы видите, что люди начинают толпиться, не присоединяйтесь к ним. Часто мойте руки с мылом. Если нет возможности, используйте заранее подготовленные средства для дезинфекции. Перед участием в мероприятие стоит тщательно оценить свое состояние здоровья – например, если есть признаки инфекции дыхательных путей, кашель, болит горло или повысилась температура тела — оставайтесь дома. Если самочувствие ухудшилось во время праздника, его стоит покинуть и отправиться домой, а также связаться со своим семейным врачом.

Приложение «Останови Covid» (Apturi Covid). Перед тем, как пойти на массовое мероприятие, скачайте в свой смартфон приложение — оно поможет эпидемиологам ограничить распространение вируса, а также и вы будете проинформированы о возможном контакте с инфицированным.

Соответствующая одежда. Правильно подобранный гардероб убережет вас от клещей, насекомых и солнечных ожогов. Чтобы избежать укусов насекомых, следует заранее подумать об отпугивающих средствах (репеллентах). Старайтесь долго не находится под воздействием солнечных лучшей. От перегрева или теплового удара защитит головной убор и употребление воды еще до того, как появилась жажда.

Качественная еда. Если вы берете с собой продукты, то выбирайте те, которым не требуется холод. Нельзя употреблять просроченную еду. Нельзя пить воду из водоемов или заброшенных колодцев. В случае, если у провианта появился странных запах, цвет или вкус — ни в коем случае не ешьте его. Также нельзя есть из общей посуды!

Обращайтесь за медпомощью. Если появляются признаки кишечной инфекции (тошнота, диарея, боли в животе, головная боль или повышенная температура), незамедлительно обращайтесь к медикам, которые будут дежурить во время праздника — их можно найти в палатках желтого цвета и автомобилях «скорой». Если у вас есть хронические заболевания, не забудьте взять с собой необходимые медикаменты и соблюдайте режим.

Rus.lsm.lv уже сообщал, что Аглонский край в сотрудничестве с ответственными ведомствами решил, что во время праздника Вознесения Пресвятой Девы Марии, который пройдет 14 и 15 августа, около церкви не будет торговли. Кроме того, не будут предоставлять различные туристические услуги. Как уже писал Rus.lsm.lv, на ежегодный католический праздник Вознесения Пресвятой Девы Марии, согласно предварительному плану, можно будет попасть только по пропускам. Об этом заявил в эфире Latvijas Radio архиепископ-митрополит Латвийской римско-католической церкви Збигнев Станкевич.

LSM