Вакансии Даугавпилсского агентства занятости

Новости Общество | 10 августа 2020 | 16:09

На 10 августа 2020 года в Даугавпилсском филиале Государственного агентства занятости были зарегистрированы свободные места по более чем 100 профессиям.

Вакансии:

- автомеханик;

- автослесари;

- автоэлектрики;

- администраторы отеля;

- архитектор;

- арт – терапевт;

- ассистент проекта;

- бармен;

- бетонщики;

- бригадир в строительстве;

- ветеринар;

- водитель автомобиля;

- водитель автопогрузчика;

- водители грузовых автомобилей;

- водитель трактора;

- водители тракторной техники;

- врачи;

- главный бухгалтер;

- дамские парикмахеры;

- дояры (Вайкуляны, Ликсна);

- закройщик;

- жестянщики;

- изготовитель мясных продуктов;

- инженер-механик систем отопления, вентиляции и охлаждения;

- инженер мехатроники;

- инженер-проектировщик;

- инженер радиоэлектроники (работа в Ливанах);

- инженер–строитель;

- инженер-электрик;

- интервьюер;

- испытатель (металлообработка / машиностроение);

- каменщики;

- карьерный консультант;

- контролер швейного производства;

- конструктор;

- комплектовщики;

- коммерческий директор;

- коптильщик мяса;

- кровельщики;

- лаборант;

- логопеды;

- маляры;

- мастер по ремонту сельскохозяйственной техники (Вайкуляны, Ликсна);

- мастер по маникюру;

- мастер швейного производства;

- мебельщик;

- механик в цех;

- механик-конструктор;

- механик электромеханического оборудования;

- механик оборудования по деревообработке;

- монтажник вентиляционных систем;

- монтажники строительных конструкций;

- мотажник жалюзей;

- мостовщик;

- нормировщик;

- няня;

- обработчик рыбы;

- оператор ввода данных;

- операторы металлообрабатывающих станков с ЧПУ;

- операторы пескоструйного оборудования;

- операторы покраски металла (работа в Риге);

- оператор по приготовлению химических веществ/экстрактов (работа в Ливанах);

- оператор по производству пиломатериалов;

- операторы по производству продуктов питания (работа в Риге);

- оператор литейного оборудования;

- отделочники;

- официанты;

- парикмахер;

- пильщики леса;

- плиточники;

- плотники;

- повар;

- помощник повара;

- преподаватель на курсах парихмахеров;

- портной;

- продавец на рынке;

- программист;

- продавцы-консультанты;

- продавец в магазин розничной торговли;

- работник по уходу;

- работник на кухне;

- рабочий цеха;

- разнорабочие;

- резчик металла;

- руководитель автосервиса;

- руководитель участка монтажа оптических электронных устройств (работа в Ливанах);

- руководитель смены;

- руководитель по продажам;

- руководитель проекта;

- руководитель школьного кружка;

- рубщики мяса (“обвальщики”);

- руководитель предприятия (металлообработка);

- руководитель социальной службы;

- руководитель строительных работ;

- сантехники;

- сварщики;

- секретарь – делопроизводитель;

- сезонные рабочие в сельском хозяйстве;

- секретарь;

- сельскохозяйственные рабочие;

- скотники;

- слесари;

- слесарь судоремонта (работа в Риге);

- слесарь монтажных работ;

- слесарь металлоконструкций;

- слесари подвижного состава;

- специалист по моделированию одежды;

- специалист электронного оборудования;

- специалист систем управления качества;

- специалист коммерческой деятельности;

- специалист по продажам;

- стоматологи;

- столяр;

- строители;

- строительный рабочий;

- тестировщик информационных систем;

- технический директор;

- технолог (металлообработка и машиностроение);

- технолог продуктов питания;

- торговый представитель;

- токарь;

- уборщик;

- укладчик кабеля;

- учителя английского языка;

- учитель домоводства;

- учителя дошкольного образования;

- учитель истории;

- учителя профессионального образования;

- учитель информатики;

- учитель латышского языка и литературы;

- учитель математики;

- учитель истории;

- учитель природоведения;

- учитель социологии;

- учитель спорта;

- учитель-логопед;

- учитель музыки;

- финансовый аналитик;

- финансовый директор;

- фрезировщик;

- швеи;

- штукатуры;

- экономисты;

- электрики;

- электромеханик лифтов;

- электромонтёр;

- электрослесарь;

- электрослесарь контрольно-измерительных приборов и автоматики;

- эрготерапевт;

- член правления;

- чистильщик промышленного оборудования.



Информация о вакансиях:

- Даугавпилсский филиал ГАЗ, тел. 65434561, 25685858

- www.nva.gov.lv => CV/Vakanču portāls



Для работодателей:

• размещение информации о свободных рабочих местах - тел. 20243873, 25781411, 25714617

Чтобы во время первых четырех месяцев трудовых отношений компенсировать расходы на транспорт или аренду жилого помещения вдали от места жительства трудоустроившимся лицам, Даугавпилсский филиал ГАЗ призывает работодателей активнее регистрировать вакансии на домашней страничке ГАЗ https://cvvp.nva.gov.lv или в любом филиале ГАЗ по предварительной записи.

Подробная информация по тел. 65430144, 25781412.



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