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Сегодня вы будете хозяином положения. Вы получите именно то, что хотите и тогда, когда этого желаете. Постарайтесь внушить уважение к себе как можно большему количеству людей.

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Новости Происшествия | 9 августа 2020 | 22:52

Возле Лудзы микроавтобус переехал лежавшего на дороге человека

Пресс-фото

Как сообщает пресс-центр Госполиции, 7 августа, в 11.44 в волости Рундену Лудзенского края произошло трагическое ДТП: автомобиль VW Transporter переехал лежавшего на проезжей части мужчину.

По данным полиции, от полученных травм пострадавший скончался на месте аварии. По делу начат уголовный процесс.

Делфи

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