Самым холодным днем следующей недели будет среда — потом потеплеет

Новости Латвия | 9 августа 2020 | 22:27

D-fakti.lv D-fakti.lv

В начале следующей недели в Латвии немного усилится северный ветер, в страну придут более прохладные воздушные массы. К выходным опять станет теплее, осадков будет мало, свидетельствуют прогнозы синоптиков. Об этом сообщает агентство LETA.

В понедельник ожидается северный, северо-западный умеренный ветер. Под его влиянием температура воздуха не превысит +20... +25 градусов, в остальных регионах ожидается +25... +29 градусов. Местами в Видземе и Латгале возможны кратковременные дожди и грозы.

Ожидается, что самым холодным днем следующей недели будет среда: столбик термометра не поднимется выше +18... +22 градуса, местами в Курземе воздух прогреется до +24 градусов. Ночью температура во многих местах упадет до +10 градусов.

В конце следующей недели будет теплее: столбик термометра местами, возможно, поднимется до +28 градусов.

С середины недели ветер вновь успокоится. Ожидается переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди и грозы, ночами и ранним утром не исключают туман.

LSM