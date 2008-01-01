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Сегодня вам будет прекрасно удаваться то, что требует изящных решений, игры ума и прочих тонкостей. Вывод: за колющие, режущие, а главное - за тяжелые предметы лучше не браться.

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Новости Политика | 7 августа 2020 | 22:18

Даугавпилсская гордума объявила конкурс на руководящие должности трех предприятий

Daugavpils.lv

Даугавпилсская гордума объявила конкурс на места членов правления трех муниципальных предприятий - “Daugavpils satiksme”, “Daugavpils siltumtīkli, “Daugavpils reģionālā slimnīca”.

Заявки претендентов принимают до 28 августа в информационном бюро Даугвпилсской городской думы на ул.К.Валдемара, 1.

Daugavpil.lv 

D-fakti.lv

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