9 августа
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Генавева, Мадара / Анфиса, Герман, Наум, Николай
Гороскоп на день
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Сегодня вам будет прекрасно удаваться то, что требует изящных решений, игры ума и прочих тонкостей. Вывод: за колющие, режущие, а главное - за тяжелые предметы лучше не браться.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Политика | 7 августа 2020 | 22:18
Даугавпилсская гордума объявила конкурс на руководящие должности трех предприятий
Даугавпилсская гордума объявила конкурс на места членов правления трех муниципальных предприятий - “Daugavpils satiksme”, “Daugavpils siltumtīkli, “Daugavpils reģionālā slimnīca”.
Заявки претендентов принимают до 28 августа в информационном бюро Даугвпилсской городской думы на ул.К.Валдемара, 1.
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