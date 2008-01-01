Городская дума Даугавпилса развивает идею съедобных сувениров

Новости Экономика | 7 августа 2020 | 22:11

Daugavpils.lv Daugavpils.lv

Самоуправление Даугавпилса намерено вернуться к идее продуктов с символикой города, которые могли бы выполнять роль «съедобного бренда» и стали бы прекрасным подарком или сувениром как для гостей Даугавпилса, так и для местных жителей. Первыми из таких продуктов станут сладости – расписные пряники, созданные умельцами SIA «Vilna» и частного кондитера Аниты Друзе (tortetka.lv).

Попробовать новые «сладкие символы» можно будет как на ближайших крупных городских мероприятиях, таких как Субботние вечера в парке Дубровина, так в и Туристическом информационном центре (ул. Ригас, 22). В свою очередь обращаться со своими предложениями о возможном брендовом продукте можно в Отдел развития бизнеса городской думы (29445490, edvards.sargsjans@daugavpils.lv).

Стоит отметить, что в прошлом в Даугавпилсе существовала целая группа предприятий, занятых созданием продуктов с городской символикой, в том числе алкогольных напитков. Теперь эту традицию планируется восстановить, привлекая к данной идее все больше предпринимателей, в том числе тех, кто является получателем гранта по программе думы «Impulss» или только планирует подать заявку.

Пока что идея съедобных сувениров находится на начальном этапе, поэтому горожан призывают высказывать свое мнение как по поводу существующей продукции, так и о том, чего в нашем городе по-прежнему не хватает.

Daugavpils.lv